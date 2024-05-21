債券受益人 周周成長

債券ETF買氣延續，今年來受益人數保持周周增趨勢未變，最新統計數據接近160.9萬人，相比去年同期，大增近119萬人。觀察市面上87檔原型債券ETF各檔的受益人數，已有五檔債券ETF受益人數突破10萬人，類型由長期投等公司債ETF和長期美債ETF所組成。

財富管理專家表示，在通膨降溫又擔憂再起的牽動下，市場原先預期的降息時程向後遞延，目前預估最快為9月啟動，但仍須看通膨表現，而儘管在預期調整的過程中為債市增添波動，不過在年內降息仍可期之下，長天期債券仍持續吸引投資人目光，以期藉此掌握降息受惠契機。

以今年來受益人數增加最多，總人數已超過25萬人的群益ESG投等債20+ETF（00937B）來看，其成分券篩選訴求也正好切中現階段投資人所需，以長天期ESG BBB投資級公司債為標的，一次滿足投資人對於長天期債券、收益水準、資產品質等需求，加上00937B上市以來配息穩健，故持續吸引市場目光。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，當前美國經濟情勢、勞動市場有降溫但穩健，薪資成長但增速放緩，得以為消費力道提供支撐，服務業擴張轉趨溫和但能避免過熱激發通膨再起，因此升息可能微乎其微。

此外，隨國際地緣政治仍有紛擾，以及經濟復甦腳步仍須觀察下，市場對於穩健型資產配置需求仍高，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具。

元大投資級公司債ETF研究團隊指出，考量聯準會主席鮑爾一再強調重回升息循環的機率相當低，而且5月以來公布的經濟數據一面倒的低於預期，若現行趨勢維持，則美債利率的上行風險相對可控，針對資產配置、尋求息收與潛在資本利得空間的投資人，可持續規劃資金分批進場。