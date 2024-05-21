歐股、基建基金 紅通通

據Lipper資料統計至17日，成熟市場基金近一月績效前十強中，由歐洲基金、水電瓦斯等公用事業基金拿下九席，績效介於9.3%~12.1%間表現亮麗。法人表示，隨降息即將來臨，歐股正迎來新一波資金浪潮榮景，而電價展望可望持續轉佳亦有利公用事業企業表現。

有別過去很長一段時間，歐洲基金受經濟表現影響，績效相對不突出，近期卻飆出一波行情。駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金近一個月上漲10.6%，近三個月累積達15.1%，經理人Ollie Beckett分析，歐元區和英國的經濟環境正在改善，預計歐元區的季度GDP成長可以在2024下半年築底回升，年化成長率超過1%。經濟活動受到緊俏的勞動力市場和上升的工資支撐，同時貿易條件也持續改善，這將對歐元區這個出口導向經濟體有利。而且相較於美國，歐元區通膨的情況更為穩定，這使得歐洲央行更有可能於6月開始降息。

Ollie Beckett同時指出，在經濟活動觸底反彈後，歐洲小型股表現通常會比大型股更加優異；先前推出的REPowerEU計畫，資金投入正開始發酵，小型股技術面正在革新，將會推升企業獲利後市持續上修。就評價面而言，小型股也處相當便宜水準，建議投資人可定期定額布局歐洲小型股，參與長線成長潛力。

原本溫和起伏的全球公用事業、基建類股，近期也出現一波補漲行情，近一個漲月漲幅超過一成的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，觀察第2季起用電量及天然氣等庫存回補啟動，電價及獲利展望可望持續轉佳，公用事業已擺脫投資氣氛最差的階段，目前評價仍被低估，補漲空間大。

林志映強調，這波的補漲效應，除來自於股價低估，還有全球的AI應用潮，與資料中心等，催出科技業、新產能需求等，對於公用事業、基礎建設的高度倚賴，包括水力、電力等需求大幅提升。

林志映分析，目前MSCI公用事業類股預估本益比約16倍，仍處2015年以來的低檔區；不過，近期整體產業對於未來一年的獲利預估，上修比率持續攀升，由於防禦型的公用事業類股，在過去一年多來，表現較科技成長股落後，隨評價回升、獲利上揚，補漲更具備實質動能支撐。