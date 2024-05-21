台股科技基金 長線看俏

台股科技型基金近一個月前十強平均績效5.5%，雖然整體略低於台股大盤的8.9%，但法人指出，科技產業多數庫存調整完成，往復甦方向前進，前景維持亮眼，建議長線持有科技基金。

安聯投信台股團隊表示，愈接近下半年，市場將逐漸以2025年企業獲利來評價，盤勢可望更有支撐。就投資操作面，產業成長能見度可看到二至三年的公司將有較佳投資價值。其中AI、半導體等長期大趨勢不變，先進製程動能優於成熟製程。AI伺服器先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響，將逐漸緩解。

安聯投信台股團隊分析，美國GPU大廠發表的GB200系統預計最快9月量產出貨，H100伺服器出貨可能在年底逐漸減緩，留意背後供應鏈洗牌及零組件產值提升機會。傳統伺服器仍受AI排擠，但由於去年基期低，庫存也降至低水位，預期有回補需求，每季將緩步復甦。手機相關供應鏈第2季拉貨動能已趨緩。

PC族群全年出貨量預估成長不顯著，但由於庫存從去年5月修正到今年第1季，3月底已出現急單，6月初台北國際電腦展將至，PC晶片、PC品牌廠等均會推出新品，預計第2季有庫存回補機會。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平分析，強勁的財報及資本支出展望，機構法人上調美國主要四大雲端業者的雲端銷售年增率，預計從2023年的19%走升至22%；並上調全球前十大雲端業者在2024年的雲端資本支出年增率，從先前預估的26%上調至44%。

AI的硬體製造商獲利增長的持續性可望優於市場預期，在雲端平台業者或軟體公司，AI相關獲利貢獻在2025年以後才會更加明顯。