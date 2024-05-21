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台股基金分批買 穩穩賺

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股昨（21）日小跌整理等待輝達財報，投信法人普遍認為，台股仍維持多頭格局不變，指數有機會沿月線繼續上攻，當前行情最看好高股價、高股息、高科技等「三高股」，考量大盤進入高檔操作難度增，建議透過主動式台股基金分批布局。

台股在520總統就職演說當下跌逾百點，歷經上沖下洗，昨天則大多時間都在平盤之下震盪，尾盤逐步收斂跌幅。新光臺灣高股息基金經理人吳文同分析，台積電連續兩天維持小漲穩住盤面，接下來投資人除關心輝達財報外、兩岸氣氛是否緩和也將是台股盤勢觀察重點。

他認為，520過後，台股有機會出現新一波主流，可優先觀察高價股、高殖利率股兩大族群，待大盤穩住陣腳後，股價有機會繼續上攻。

高價股可聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、與下半年AI相關科技新品發布題材，預估AI伺服器、AI PC及AI手機仍具投資亮點，看好利基型績優電子股，下半年股價仍有表現機會；另從6月開始，台股進入除權息旺季，具高殖利率、財報及法說展望正向公司股價也具續航力。

高殖利率股方面，高股息ETF重新換股後，新成份股獲資金簇擁下，將成為交投重心，建議投資人選擇主動型高股息基金，透過經理人主動靈活選股部署卡位，績效表現將有「基」可乘。再者，最近兩岸紛擾可能影響盤勢表現，選擇主動高股息基金作中長線布局，將是今年降低股市波動風險，追求配息與資本利得雙贏之道。

野村投信表示，本周重頭戲落在22日晚上輝達公布第1季財報及第2季財測，對台股AI相關族群表現將有巨大影響，建議挑選產業看法佳、營收獲利等基本面表現優異的標的。

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