日本股市脫胎換骨，重回亞股市值王，也帶動新一波日股ETF及共同基金募集熱潮，累計目前有復華等四家投信準備募集或遞件申請，成為今年關注度最高的海外股票型基金投資亮點，投資人可採定期定額布局。

今年申請募集的日股ETF／基金

日股2023年大漲近三成，走出失落的30年，東證總市值在2024年初超越上證，重返亞股首位，也讓日股ETF、共同基金重回台灣投資人目光。根據理柏資訊統計，目前於集中市場交易的日股ETF有元大日經225、國泰日經225及富邦日本等三檔（不含槓反），主要追蹤日股大盤表現，去年市值規模、成交量皆以倍數成長，境內外的日本共同基金規模也有明顯增加。

各投信看好日股後市表現，今年來陸續遞件申請募集新基金，其中復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）拔得頭籌，也是睽違近八年再有日股ETF募集，並訂於6月12日起展開募集。此外，申請中的還包括台新日本半導體ETF、中國信託日本ETF傘型；共同基金部分則有第一金量化日本通基金。

復華投信表示，復華日本龍頭ETF的追蹤指數為NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數，成分股30檔涵蓋五大商社、關鍵半導體、製造業龍頭及內需消費等目前日股熱門投資主題的大型龍頭股，全方位掌握日股新高行情投資契機。根據日本財務省截至5月中的統計數據顯示，今年外資買超日股金額已經超過5兆日圓。復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示，近年全球金融市場資金集中效果明顯，大型龍頭企業因為具產業競爭優勢、經營效率優異，更受市場資金青睞，也將是接下來布局日股估值修復行情的首選。

瀚亞投資（新加坡）指出，日本政府推出的NISA（個人儲蓄帳戶）政策，鼓勵更多日本家庭可將巨額的存款進行投資，加上企業改革已逐漸發揮綜效，日本股息與股票回購量已逐步上升；通膨的緩減、疲弱的日圓以及經濟的改善，提振投資人對日本股票的信心。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日股長期成長動能題材仍相當完整，包括日本通膨環境相對全球其他國家來得穩健、財務重整利多也將持續發酵、企業資本支出強度可持續對股市帶來支撐，建議投資人定期定額布局日本股票基金。