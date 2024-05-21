全球AI指標龍頭大廠輝達（NVIDIA）即將公布財報，萬眾矚目。法人指出，人工智慧（AI）應用擴大，受惠者也增多，包括晶片價值鏈、AI基礎設施、機器人、消費與服務應用、數據中心、能源轉型公司等。建議看好AI長線發展的投資人，可以相關基金進行布局。

AI應用擴大受惠者增多

百達投顧指出，亞馬遜、Google、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文（Oracle）及特斯拉等客戶，都可望採用預計於今年稍晚出貨的輝達Blackwell架構晶片。

目前大部分投資流向AI基礎設施，像是雲端運算，如Google、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉等公司仍然受到繪圖處理器（GPU）的供應限制，相關需求只增不減。

百達投顧分析，AI引領技術轉型，且數據中心對AI晶片的需求強勁，晶片價值鏈在未來兩年內商機有望翻倍成長，如台積電、三星等晶圓供應商具備強大的定價能力，晶圓製造設備商也將受惠。

百達投顧表示，相關族群的本益比仍處於合理位置，加上生成式AI爆發推出創新應用，為晶片價值鏈帶來投資價值。大型科技股具成長題材，且財報亮眼，獲利表現帶動科技基金績效。

百達機器人科技策略投資團隊認為，AI應用大增，GPU、中央處理器（CPU）、記憶體等成長，而且美國科技的龍頭企業致力開發客製化晶片，都可能成為機器人產業的催化劑。

百達機器人科技策略投資範疇囊括智慧科技、自動化、消費與服務應用題材，都受惠於AI帶動結構性成長。智慧科技著眼於機器人的感知、處理和行動技術的晶片需求。

生成式AI快速成長，也加快對於電力的需求。施羅德投信指出，未來20年，電力需求預估將成長200%。數據中心擴張、AI運算等，都需要更多的能源強度，也推升碳中和電力的需求，恰好為能源轉型公司提供難得的獲利成長機會。