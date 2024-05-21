基金操盤手／印度股市 中長期向上

國際金融市場受到地緣政治動盪和美國聯準會（Fed）延後降息影響，連帶壓抑印度股市近期表現。不過，柏瑞投資印度股票團隊主管胡薩法．胡辛（Huzaifa Husain）表示，印度大選結果將於6月出爐，在大選結果不確定性降低後，施政與預算壓力將獲得緩解，加上市場對印度經濟強勁成長前景具高度共識、外資看好印度資本市場發展可望吸引資金流入，印度股市中長線多頭行情仍可期。

胡薩法．胡辛小檔案 胡薩法．胡辛指出，印度股市去年創下歷史新高，更已連續八年收漲，成為少數創下連續八年帶來正報酬的市場。今年大選年雖然帶來不確定性，但市場認為總理莫迪有望贏得第三任期，得以延續政經改革力道。

根據外資券商Goldman Sachs今年1月統計，從1994年到2023年的過去30年，印度市場有超過七成的機會帶來正報酬，且平均年報酬率為14%。

此外，Goldman Sachs統計也指出，2023年國外機構投資人（FII）資金淨流入印度金額達2,144億美元，創下近十年次高，也回補了2022年的資金。預期在全球去中化浪潮、印度製造政策延續、以及龐大的內需及人口紅利等利多下，將吸引跨國企業持續投資印度，帶動印度人均GDP成長，進一步提升當地消費力和經濟成長動能。

另一方面，由於資本市場表現強勁，印度股市占MSCI指數的權重持續攀升。根據國際指數編製公司MSCI（明晟）2月公布全球標準型指數的季度調整結果，印度在該指數權重由17.9%調高至18.2%，創下歷年新高。

新冠疫情之後的全球供應鏈逐漸恢復彈性，通膨和企業獲利下滑的情況獲得改善，印度經濟可望受惠於全球供應鏈重組的趨勢。此外，科技的發展和應用更加全面生活化，不但降低消費者和企業之間的交易成本並同時提高生產力，也讓印度金融機構受益良多。例如，印度人民所使用的即時零售支付系統，處理的金額價值約當三分之二的GDP。

根據國際貨幣基金組織（IMF）4月公布的最新報告，以美元計算的印度名目GDP預估值，可能會在2025年超過日本成為全球第四大經濟體。而在超越日本後，到2027年時，印度將再追過德國，躍居為全球第三大經濟體。印度央行更樂觀預期，今年度實質GDP將成長7%，為股市帶來堅實的支撐。

柏瑞印度股票基金成立於2005年9月，主要投資於印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司股票，依據總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣的趨勢，採用由下而上的選股方式來挑選具成長潛力的個股建構投資組合，主要持股產業為金融業和工業。