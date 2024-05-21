貴金屬商品 漲勢凌厲

觀察520盤面254檔ETF表現，平均小漲0.18%，漲幅前十強介於2.4%至8.5%間，其中，前三名都由期信ETF包下，包括期元大道瓊白銀（00738U）、期元大S&P黃金正2以及期街口道瓊銅，單日漲幅分別為8.4%、4.9%、4.8%，且成交量均出現倍增，交易量成長105.1%至473.4%間，表現搶眼，其餘六檔則是陸港股槓桿ETF。

近期貴金屬行情表現強勢，國內投信業者對此表示，黃金現貨價格在上周五改寫歷史高點紀錄，白銀價格則是創2013年2月以來新高，除了反應9月開始降息的期待外，也包括持有較高美元資產的投資人對於美國政府債台高築的避險，以及中國投資人對於美中貿易戰的恐慌等。

此外，伊朗總統搭乘直升機墜毀身亡，對於中東地緣風險影響仍不明朗，手腳快的投資人已經先行建立避險部位。

從基本面來看，野村投信投資策略部張繼文副總經理指出，金價亦有三大有利因素的支撐，第一，是來自新興國家與各國央行近年來持續增持黃金儲備，世界黃金協會的數據顯示，過去三年全球央行的黃金儲備累計增加了1,216.5公噸，大陸的黃金儲備則累計增加了314.15公噸。

第二，包括AI、電動車等工業需求成長亦持續推升包括黃金在內的金屬價格，除了金價，白銀、銅、錫與鋁等價格也持續走高。

第三，有利因素則是聯準會的利率政策未來將轉向寬鬆，即使美國不會馬上降息，但未來趨勢很明確是指向降息，過去經驗顯示當利率走低時，有助於推升黃金價格。整體而言，金價仍可能持續上漲。

法人認為，投資人若看好貴金屬操作機會，可透過券商下單買進黃金、白銀、銅的期貨ETF，與股票下單方式完全相同，可直接參與貴金屬多空行情。

惟提醒期貨ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，不同月份的期貨價格可能不同，加上槓桿、反向ETF投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，長期會與原型指數的正向兩倍、反向一倍累積報酬有所差異。

投資人交易前應詳閱公開說明書，充分瞭解相關風險，並且嚴設停利、停損規劃。