高評級公司債 買點浮現

面對美國聯準會利率政策動向未明，投資人對債券商品投資興趣大增。凱基、中國信託等投信建議，目前債券殖利率仍在金融海嘯以來的相對高位，當殖利率在高原區徘徊，正是透過債券鎖定債息的好時機，可優先考慮高評級公司債基金或ETF。

「降息可能會遲到，但不會不到，排除升息可能後，研判利率處於高檔震盪的機率高。」稱凱基A級公司債（00950B）預定經理人鄭翰紘表示，年初以來強勁的經濟表現使市場對積極降息的預期稍有降溫，最新的Fed Watch數據顯示，市場預期年底前有高機率降息2碼，從統計數據反映，第一次降息最有可能出現在9月，第二次降息則有高機率出現在12月，接下來即將來臨的6、7月例會，則有高機率維持利率不變。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼進一步點出當前投資債券的兩大理由，第一是聯準會「升息」機率很低，目前市場共識的情境仍會是降息趨勢，最有可能在2024年9月啟動降息、7月也有五成機率、6月降息機率低，因此6月進場後不僅可望賺債息，未來還有機會賺到降息帶來的資本利得。

就過去經驗來看，降息循環下「債券」表現優於各類資產。觀察在2001年、2007年、2019年三次降息循環中，債券表現都明顯優於其他類資產，包括全球股市、新興股市、大宗商品。

第二大理由是債券殖利率位處相對高位，截至2024年4月15日，美債十年期的殖利率達4.72％，高於十年平均2.9％；全球綜合債券殖利率高達3.97％，也高於十年平均1.93％；全球公司債殖利率更高達5.69％、高於十年平均3.48％。高債息將提供債券很好的下檔保護。

利率市場反應變化莫測，如何鎖定高利率又能兼顧降低信用風險？鄭翰紘表示，債券配置鎖定全球A級公司債，財務體質較為健全，相對不怕降評風險，還可掌握各國成長機會，實現同時追求資本利得及息收。房旼也認為在現階段高利環境下，非投資級債的違約率攀升，高評級債相對安全形成屏障。