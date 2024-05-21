上周ETF 總投資人數 衰退

上周ETF總投資人數出現衰退，總投資人數減少2,760人，降至1,136萬2,601人，是今年來第二度出現單周人氣下滑，不過，總投資人數為歷史次高，也有四檔ETF投資人周周增加，分別為元大美債20年、群益ESG投等債20+、富邦臺灣中小和永豐20年美公債。

市場投資氣氛偏多，包含美股、歐股、日股、台股等在內的主要股市紛紛等改寫新高，而低迷已久的陸、港股也出現波段反彈。根據CMoney統計單周ETF投資人數變化（截至17日），上周出現減少現象，總投資人數減少2,760人，且若不包含新掛牌上市的兆豐電子高息等權的4,585人，總投資人數單周下滑7,345人；是繼1月22日當周減少2,591人後再度見到衰退。

不過，也有熱門ETF人數持續增加，部分抵消整體減少人數。上周增加前三大標的為復華台灣科技優息單周增加12,779人，群益科技高息成長增加10,871人，以及國泰永續高股息也增加7,518人。

進一步觀察各ETF人氣變化，上周共有152檔ETF人氣下滑，占比約六成，其中有17檔單周減少逾千名投資人。人氣減少前十大則在2,000人至8,200人之間，其中又以今年新成立、高配息兩大類商品為主。