美股創新高，推升樂觀情緒，國際資金持續流入北亞，上周以台股最受追捧，再來是南韓股市。投信法人表示，以基本面來看，企業獲利已開始落底回升，加上國際資金提前進駐布局，投資人可留意台、韓等亞洲科技股投資機會。

統計上周外資對亞股資金流向，對台股買超36.9億美元最多，其次是南韓的2.3億美元，賣超則以印度的11.8億美元最重，其次是印尼的0.9億美元。亞股上周普遍收紅，以印尼漲3.2%最強，其次是台股的2.7%，只有南韓收黑，小跌0.1%。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓152.2億美元最多，接著是台股的44.7億美元、印尼0.5億美元；賣超則以印度的33.4億美元最重，再來是泰國的18.3億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲18.6%最強，再來是越南的13%，但泰國跌2.5%最弱。

雖然外資對印度持續賣超，但群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度製造業採購經理人指數（PMI）已連續34個月都在50上方，服務業PMI數據亦佳，國際貨幣基金（IMF）、世界銀行對印度今年經濟預估成長率也從6%上修至7%以上。此外，在政策面加持、投資增加、供應鏈持續轉移下，就業及消費受惠，正面效益遠超過預期。

台股周線連四紅，上周再創歷史新高。安聯投信台股團隊指出，近期資金輪動加速，部分資金青睞的題材成為推動大盤的主要力道。接下來，台北電腦展6月初登場，可留意是否有人工智慧（AI）相關等新應用與題材，此外也應留意外資短期內是否出現資金動能上的改變。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，台股近期最強勢族群仍以AI為主。後市來看，雖然仍不時有國際情勢紛擾影響，但總體經濟復甦延續，AI創新趨勢發展明確，電子業出現回補庫存的復甦需求，且今年上市櫃企業獲利可望回歸成長軌道，皆有利台股多頭格局延續。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，AI NB、GB200等AI新品即將發表，加上第3季為科技產業傳統拉貨旺季，使台灣科技股後市仍有表現機會，看好B100/GB200 晶片的新供應商、AI NB相關供應鏈、蘋果新產品規格提升受惠股、彩色電子書及四色電子紙供應鏈。

越南股市上周大漲2.3%，不畏外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越股連續四個交易收漲，且美國最新通貨膨脹降溫，越南盾近期表現也較平穩，產業復甦趨勢確立，外國直接投資持續成長，都有利市場信心逐步回穩。