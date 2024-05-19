兆豐投信：近三個月A股指數漲近10% 帶動A股題材續揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期 MSCI 中國指數及其相關指數與 MSCI 世界指數比較表(資料來源：彭博資訊)
近期 MSCI 中國指數及其相關指數與 MSCI 世界指數比較表(資料來源：彭博資訊)

根據統計，近三個月上海A股指數報酬率漲幅為9.76%、MSCI中國指數為18.87%，遠超過MSCI世界指數的4.72%，加上受惠於MSCI季度審查於113年5月15日公佈後，廣受關注的MSCI全球市場股票指數增加42檔股票，其中包括八檔中國A股市場標的，擬將於2024年5月31日收盤後生效，這項消息挹注A股近期走勢續揚，更有助帶動科技業、家電業、鋼鐵業及能源業等題材續航。

觀察最近港股走揚帶動陸股看俏，A股市場技術線型從熊市轉牛市。目前A股估值低於平均值，加上大陸國務院2024年4月中頒布新「國九條」政策挹注，以及大陸證監會公布五項資本市場對港合作措施支持市場提振，對於A股市場貢獻出資金流入的機會，看好A股市場走勢向上，更看好相關投資題材如：兆豐中國A股證券投資信託基金的後續表現。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，近幾年中國大陸A股市場在多空震盪下盤旋，最近在科技股領升帶動下，近一個月MSCI中國指數報酬率漲幅高達12.74%，市場籌碼面轉為正面樂觀態勢。另外，觀察中國大陸A股市場在第1季基數較高下，第2季增長連續可能趨緩，不過，受惠於大陸國務院新「國九條」政策後，產業市場將持續關注這九項新措施的執行進程，以及對產業與景氣發揮的正向影響力。

兆豐中國A股基金研究團隊表示，未來幾個月的美國經濟成長與通脹數據亦將為潛在影響因素，在大陸經濟成長預期改善下，估計全球市場資金再度簇擁A股市場，有助大陸內需相關題材的修復行情。當前A股市場估值較具成長力及吸金力的產業，如原物料、通訊服務、家電用品等產業，可望隨行情轉佳而挹注走勢續揚，部分A股核心資產更有機會成為現階段籌碼進場主軸。

兆豐投信表示，建議投資人選擇大陸A股基金或相關投資題材時，不妨多留意成分股的條件，以及配置的產業領域所延伸的影響或差異，建議相對積極納入具有成長性題材、產業漲升空間題材、政策利多題材等標的，採取定期定額或分批加碼進場的策略，較有利資產配置的長期表現空間。

A股

延伸閱讀

00878、00929、00940…多達21檔高股息ETF誰最好？ 專家：爭第一是投信的事情

創今年第三大紀錄！外資買超台股483億元 買超前十是「它們」

投信境內基金規模創高 衝至7.79兆元

MSCI第2季相關指數調整二升一降 法人：520前送給新政府大禮

相關新聞

大陸對台聚甲醛產品反傾銷調查 經濟部：協助分銷、轉型

大陸商務部公告，將對進口自歐盟、美國、台灣和日本的聚甲醛產品，發起反傾銷立案調查。經濟部表示，台灣出口至大陸市場約4.7...

520前夕大陸宣布對台美「共聚聚甲醛反傾銷」立案調查 經濟部回應了

520前夕，中國商務部公告，即日起對原產於台灣、美國、日本、歐盟的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。對此，經濟部19日表...

加油且慢 中油：明起汽、柴油各降0.2元

台灣中油宣布，自明（20）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無...

APEC 貿易部長會議 我盼處理不公平競爭

行政院發布新聞稿表示，我國代表團團長行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮在今年APEC貿易部長會議中向全體成員表示，期...

牽動台股與未來經濟風向 520總統就職演說有何政策新解？

蔡英文總統執政8年，儘管因科技、半導體讓台灣在國際間能見度與重要性日增，也應驗台積電創辦人張忠謀的一句話，台積電成為地緣政治家的必爭之地。520賴清德就職，除了發展五大信賴產業，就職演說透露的新政策將牽動台股甚至台灣未來經濟航向。

三角貿易收入、毛利 同步成長

行政院主計總處發布2021年工業及服務業普查（工商普查）總報告顯示，2021年我國三（多）角貿易收入12兆8,699億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。