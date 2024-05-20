IC設計題材 可留意

AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。法人表示，想搭上IC設計高價股成長順風車，可透過IC設計相關ETF。

工研院預期台灣IC設計業2024年產值將達1.25兆元新高記錄，成長率高達16.4%，前景備受期待，連亞馬遜（Amazon）看好也將參與世芯-KY私募普通股認列，總認購金額逾5億元。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，也是千金股常客，主要基於三個特色，一是產業前景佳，因市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；第二是產業龍頭地位，許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；第三是股本小，因此獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。

有鑑於IC設計股股價普遍為高價股，近期來有業者推出國內首檔聚焦IC設計ETF-台新臺灣IC設計動能ETF（00947）將於20日開始募集，發行價僅15元，讓小資族也能輕鬆參與高價IC設計股的漲升行情。黃鈺民表示，台新臺灣IC設計動能ETF有四大優勢，包括發行價僅15元，小資族可以輕鬆持有；再來是降波動，透過ETF納入一籃子IC設計股族群，相對投資單一個股波動較低；第三是季定審成分股，每年2、5、8、11月定審，定期換股更能去蕪存菁；第四是季配息，適合有現金流需求的投資人，並具收益平準金機制，不因大額申購稀釋配息。

中信小資高價30ETF經理人韓聖弘指出，隨AI相關應用擴散到各個領域，未來創新應用商機將不斷冒出頭，支撐台股多頭表現，且目前高價股主要以AI伺服器或半導體相關供應鏈為主，可望連帶受惠AI所帶動的業績題材。

今年的台北國際電腦展將於6月登場，聚焦生成式AI技術，台廠相關供應鏈有望受惠，建議投資人可伺機布局高價股ETF。