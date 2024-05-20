全球市場觀測站／美陸股市 法人按讚

美國4月CPI符合市場預期，聯準會9月降息機率提高，投資信心受到提振，全球主要股市均呈漲勢，債市也因美國公債殖利率下跌而有表現。整體而言，上周呈現股債雙漲，法人看好美、中等股市。

野村投信表示，上周市場聚焦在美國通膨數據，較先公布的美國4月PPI月增0.5%，高於3月下修後的月減0.1%與市場預期，年增率為2.2%，符合市場預期，但增幅為2023年4月以來最高，一度影響市場投資氣氛；不過，隨後公布4月CPI年增率自3月的3.5%降至3.4%，核心CPI年增率自3月的3.8%降至3.6%，均符合市場預期，聯準會有機會在9月展開降息，激勵市場投資氣氛，帶動美股指數續創高點。短期內美股仍將因雜音而出現震盪，但美國基本面良好，第1季企業獲利表現突出，在S&P500指數成分股中，有79%的公司第1季獲利優於預期，股市前景仍正向。

近一個月香港股市漲勢凌厲，香港恒生指數漲幅接近兩成，恒生國企股指數與中資企業股指數也有突出表現。除近期美、日與台股等漲高股市轉趨震盪，部分資金為避險而轉進估值較低的港股，中國經濟數據改善，官方政策也提供助力，上周五中國政府推出多項利多，包括取消房貸利率下限、調降頭期款比率，激勵房地產類股上漲。

野村投信指出，短期市場情緒性的修復，認為中國短期低點大概已經過去。從較多的經濟數據看來，製造業及服務業PMI都已落底回升，進出口數字成長，企業獲利回升，市場過度的悲觀情緒也已經得到一定程度的修復，至於中長期，相對看好消費信心復甦及具有出口競爭力的產業。

債市方面，在CPI數據公布後，美國10年期公債殖利率下降至4.4%附近，企業債與新興／邊境市場債均上揚。美國十年期公債殖利率從4月25日今年最高點迄今累積下降約40個基點。在聯準會2024年降息1~2碼的情境下，未來殖利率再度大幅反彈空間有限，存續期間較長的投資級公司債與新興美元主權債在殖利率下降期間表現更出色，建議投資人把握進場機會。