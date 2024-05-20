台股基金 可分批布局

台股4月下旬以來走勢凌厲，上周更迭創新高，直至上周五才出現小跌，收在21,258點。綜合日盛、元大、復華等投信看法，聯準會（Fed）再升息機率不高，資金面有利台股，加上台北國際電腦展登場在即，有利多頭表現，建議投資人可透過台股基金分批布局。

聯準會主席鮑爾重申排除升息可能，放鴿提振市場風險偏好，通膨降溫，美國4月CPI指數重返下滑趨勢，降息希望再現，10年期美債殖利率跌至4.33%創逾一個月低，使得台股自4月以來震盪劇烈後再創高。

日盛投信台股投資研究團隊表示，台股今年及明年獲利都各有二成增長率，企業基本面尚屬穩健，近期類股輪動速度加快，以選股不選市為原則，觀察企業財報與法說會，依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調，本周美國GPU大廠財報公布、6月台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，屆時AI及景氣復甦相關概念股可望受到矚目，對台股中長線仍偏樂觀。

國內台股基金一般型績效 圖／經濟日報提供

今年COMPUTEX以「Connecting AI（AI串聯、共創未來）」為主題，展出AI運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實等科技新品與數位轉型解決方案，盤面可持續相關注概念股。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，美國經濟持續強勁，鮑爾強調升息不太可能是聯準會下一步，有利資金回流台股市場，而龍頭權值股通常為外資加碼首選，推動指數創高表現，接下來將關注主要指標個股的月營收表現，近期將有輝達財報公布，以及6月初COMPUTEX，市場訊息可望持續集中在AI題材，相關龍頭股持續有表現機會，應用需求持續強勁有利台灣出口表現，成為台股利多基石，建議投資人以龍頭企業主題的主動基金，參與台股長期成長。

復華復華基金經理人呂宏宇分析，台股歷經4月回檔修正後，隨資金回流，加上良性類股輪動，帶動大盤指數再創新猷，預期電子族群受惠AI需求強勁、四大雲端業者增加資本支出，將支撐其類股走勢，可留意5月底的輝達財報公布，以及6月初COMPUTEX帶來的新投資方向，因應盤勢輪動，目前操作策略採類股均衡配置，以龍頭個股為主軸，也會分散配置有基本面保護及殖利率題材的非電類股。