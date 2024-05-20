印度股市 政策題材續航

今年可說是全球大選年，世界人口最多的國家印度大選也相當受到關注，投信業者樂觀看待現任執政政府將連任，政策延續性高，搭配印度基本面強勁，印度股市後續表現仍值期待。

投信發行印度股票基金近三月與今年來表現十分亮眼，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣持續活絡，預估經濟成長率更居全球主要經濟體之冠，加上企業獲利改善，為股市提供堅實的支撐。在政策方面，自印度總理莫迪2014年上任來，一系列改革政策，包括推動印度製造、降低企業稅等，將迎來政策收成期，在後續任期也將持續推動基礎建設改善、吸引外資投資設廠印度等政策方向，在基本面支持、政策題材將發酵下，對印度後市正向看待。

林光佑指出，近日MSCI再度調升印度權重，預計此舉將吸引近25億美元的被動資金流入印度股市，資金動能不絕。整體來看，印度在MSCI新興市場指數權重自四年前不到10%，到目前接近20%，一躍成為第二大新興經濟體，加上印度經濟增長強勁，產業多元，且基礎設施資本支出增加、高端消費成長、服務出口大增和製造業比重上升的推動，企業銷售和獲利成長也相當強勁，可望在境外投資者的投資組合中取得更大比例，將進一步吸引更多資金進駐，為股市增添續航動能。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，市場預估印度今、明兩年預期營收與盈餘仍有約15%的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。外資3月大買40億美元後4月僅小幅調節，配合內資踴躍進場，今年來合計買超金額已高達186億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。

操作上以業績穩定的大型股為核心，並搭配爆發力較強的中小型股，以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，產業方面，看好金融及工業等，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材。