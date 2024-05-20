股債多元布局 添勝算

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人指出，美國經濟維持韌性，有利風險資產，但通貨膨脹下滑速度變慢，也增添市場波動。（路透）
法人指出，美國經濟維持韌性，有利風險資產，但通貨膨脹下滑速度變慢，也增添市場波動。（路透）

全球經濟展望紛歧，反而創造多元的投資機會。法人指出，美國經濟維持韌性，有利風險資產，但通貨膨脹下滑速度變慢，也增添市場波動；投資人可注意美股、日股、台股、短中天期債券等資產類別的投資機會。

品浩（PIMCO）指出，全球經濟成長從去年的停滯不前，轉變到今年的軟著陸，美國經濟保持強勁是重要原因。

PIMCO特製景氣循環指標顯示，美國經濟正進入景氣擴張循環階段的尾聲，但通膨仍高。至於其他成熟市場，歷經去年的停滯或微幅衰退後，今年成長動能開始加速。

PIMCO認為，由於高利率持續時間可能更長，投資時要更重視企業的品質，因為企業如果有強健資產負債表，更能輕鬆取得資本，表現可望優於小型及對利率敏感的公司。

資產管理業者看投資機會 圖／經濟日報提供
資產管理業者看投資機會 圖／經濟日報提供

PIMCO偏好美國優質大型股，以及股價合理的部分新興市場。就產業來看，除獲利仍強的大型科技和通訊服務之外，能源及醫療保健類股的獲利可能加速成長，工業景氣循環類股出現投資吸引力，人工智慧（AI）更是長期關鍵投資主題。

貝萊德智庫看好美股及日股的投資機會。美股持續受惠於AI帶來的強勁獲成長動能，日股則可望受惠於企業改革及結構性轉變所帶來的機會。

即使日圓疲弱，也不影響日股的上漲動能。

摩根投信看好今年來表現出色的台股及日股，展望下半年，台股與日股仍將持續受惠於長線人工智慧（AI）半導體題材、企業體質及整體獲利能力明顯提升、資金大幅流入等利多，因此仍將是今年的強勢投資標的。

在固定收益方面，PIMCO指出，由於主要央行降息步調不一，債券的投資機會更豐富多元。PIMCO看好中天期債券、美國機構房貸抵押證券、美國以外的主權債券（如澳洲債）、部分證券化商品等，但較不看好非投資等級債，因為違約率可能上揚。

貝萊德表示，在高利率環境下，債券提供的收益力與緩衝力全面提升。

貝萊德目前較偏好短天期債券，對長天期債券則抱持中立立場，原因是通膨走勢仍充滿不確定、債市波動加劇、投資人需求可能趨弱等因素。

債券 美國經濟

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