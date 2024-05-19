彭博估2024台股平均營收年增14.9% 基金首選「成長」+「優息」

最新國內通膨（CPI消費者物價指數）年增率為1.95%，其中外食、醫療等必需品購買力明顯下降，想讓資產成長同時創造現金流，納入營收潛力+月配息的台股基金受青睞。依據彭博預估2024台股主要產業營收年增長率%，如電信、網通及電子相關等類股整體平均營收年成長為14.9%，公司業績良好有機會反映在股價。

今年台股指數站上2萬點，截至5月13日加權股價指數殖利率約2.8%，前1／2台股平均現金股息殖利率約3.2%，台中銀台灣優息基金研究團隊指出，台股今年來表現優於S&P 500及各主要亞股，現階段投資不僅注重股票殖利率，更要挑選具營收成長的好企業，例如據彭博預估台股2024年電子相關族群約有30~40%營收年增長率，估計網通、電線電纜及被動元件等類股有11~20%營收年增長率，公司獲利提供股價上漲動能，兼顧股票殖利率與基本面的台股基金，長期表現較能與企業一同成長。

針對看好產業，台中銀台灣優息基金研究團隊再表示，營建股具有成屋銷售業績支撐，而通信網路、半導體及電子零組件類股持續看好，並提醒投資人，每月檢視投資組合適時換股更能應變市況。值得一提的是，依內政部統計最新國人平均壽命近80將進入超高齡社會，需要用錢時間變長，利用「成長」+「月配息」概念的台股基金，且投資組合分布在中大型股票以降低波動度，適合追求資產增長又能產生現金流的投資人。