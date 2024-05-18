基金特蒐／野村日本策略 動能強

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金協管經理人河野光成。 野村投信／提供

日股2023年漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經225指數與東證指數紛紛創下歷史新高。雖然近期受到國際因素影響震盪整理，但面對這30年一遇的行情，投資人不免關心日股未來的成長動能是否能持續？

在日本資產管理業首屈一指的野村資產管理認為，日本股市可謂脫胎換骨，多頭行情才剛剛開始，加上在三大利多：長期價值面被低估、薪資上漲帶動內需與經濟回溫、以及公司治理革新的帶動下，日本股市仍有極佳的成長潛力，值得加碼布局。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）表示，與全球股市相較，日本股市的盈餘殖利率（Earnings yield）自2015年以來長期處於被低估的情形，目前位於近50年以來被低估較多的水準。 河野光成小檔案 圖／經濟日報提供

操作心法 圖／經濟日報提供

投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

基金參考指標 圖／經濟日報提供

此外，日本經濟仍在復甦軌道上，名目GDP 已來到長期趨勢線之上，惟實質GDP仍在疫情前水準，且與其他各經濟體相比，日本實質GDP回復至2019年疫情前的水準幅度偏低，尚不及2.5%，明顯低於中國大陸（逾20%）與美國（近10%），顯示日本經濟仍處於復甦的初期階段。疫情後的日本經濟復甦是由內需帶動，日本家庭在疫情期間的強迫儲蓄及實質收入增加均有助於支持消費，另外，日圓貶值所吸引的觀光人潮，亦有助於刺激內需消費成長。

日本從通縮轉為通膨及薪資的成長，將是2024年帶動日股持續成長的重要關鍵。日本最大聯合工會 Rengo在3月15日公布2024年春鬥結果， 針對大型企業調薪幅度達到5.28%，調整幅度是自1991年以來、近33年來最大的一次。

公司治理的革新仍是引領日股出現結構性轉變的主要因素。東京證交所（TSE）公布截至2023年底已按要求揭露改善股價淨值比（P/B ratio）行動的企業名單，藉此激勵其他公司跟進。同時再頒布新規，要求在主板上市公司自2025年3月起必須使用英文揭露重要訊息。

基金前五大持股 圖／經濟日報提供

東證主板已有40%開始揭露東京證交所要求的公司治理相關資訊，股價也有明顯提升。目前仍有許多企業待揭露公司治理細節及提升股價淨值比，預計將持續成為未來日股的另一波上漲動能。

國外投資人自2023年開始大幅加碼日股。根據東京證券交所統計，截至4月5日，外資今年以來累計買超金額已高達3.2兆日圓，顯示日股深受外資青睞。

基金績效 圖／經濟日報提供

2024年3月19日日銀正式宣布結束2016年實施至今的負利率，並取消殖利率曲線控制（YCC），利率政策回歸正常化，對日股而言，除了政策不確定性的利空排除，也意謂著日本正式擺脫通縮環境，反而是項長線利多。

在全球半導體材料市場中，日本企業的市占率超過50%，而半導體設備的市占率則是超過30%。未來AI大趨勢成型，背後仍需要半導體產業的支撐，在材料、設備領域仍高度仰賴日本半導體企業，在半導體需求暴增的趨勢中，日本半導體產業必然不會缺席。