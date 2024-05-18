優質龍頭企業 列核心配置

在永續投資大趨勢潮流的驅動下，如何長線布局永續，成為重要投資課題。根據理柏資訊顯示，以環球股票基金為例，在超過150檔基金中，近三個月表現前十名中，就有逾半的基金策略直接聚焦在綠能、氣候變遷等永續主題，且均繳出一成以上的表現。

安聯投信表示，在各國低碳及淨零政策下，目前如中國、歐盟諸多國家都要求新建資料中心電源使用效率 需低於1.3，因此電力管理及散熱效率的技術提升勢在必行。據美林預估，至2026年，電力及散熱管理技術相關投資金額將達300億美元，占整體AI基礎建設投資金額比高達54%，成長率分別為17%及30%， 遠高於整體AI基建投資金額成長率。

面對坊間永續相關主題商品，就策略上，安聯投信建議，首先，可以如安聯全球永續發展策略這類布局全球股票為主作為核心配置部位，聚焦全球優質龍頭企業，鎖定全球三好企業—好永續、好品質與好成長。

根據研究分析顯示，這些具有永續社會責任的企業，對於員工、股東權益也更為重視，在一個良性的循環下，財務表現也相對優異。

隨著全球永續發展浪潮與各國法規持續推進，也帶動了不同永續商機的崛起，例如近兩年市場最看好的減碳商機，安聯全球綠能趨勢基金與安聯智慧新能源基金著眼於替代能源運用、環境污染控制與水資源商機等永續發展趨勢，可以更精準地掌握特定永續商機。

以安聯全球永續發展策略為例，藉由專注永續發展，顯著降低尾端風險；對於環境和社會變化有相對深刻的了解；高度可預測性、提供有利機會；投資組合集中，應對個別公司風險、三大選股策略，永續、選股、品質，從中找到超額報酬；高品質標準，偏好高度可預測的可持續性回報，注重被投資標的的商業模式、資產負債表和管理。