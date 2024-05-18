永續投資 聚焦三領域淘金

意識抬頭、政策法規、財報表現，三動力推動永續投資需求爆發成長。其中，能源轉型，電網汰舊換新，科技創新如AI，智慧化，電氣化等結構性需求，推升全球電力設備投資商機；另一方面，新能源，輸配電系統，高壓與光纖電纜、電力管理技術等產業，皆可受惠長期電力需求成長商機。

此外，歐美各國祭出關稅保護，抵制中國電動車出口傾銷並維持產業正常秩序；太陽能產業去庫存循環結束，且美國準備恢復課徵進口關稅，短期景氣觸底，均有助綠能、電力基礎建設與smart energy等全球永續發展商機持續壯大。

環球股票基金近期表現 圖／經濟日報提供

根據安聯環球投資研究顯示，全球瘋「永續」不只為了「做好事」，實際上，永續投資需求爆發成長主要來自三大動力：其一、愈來愈多重要資金流入永續策略、投資者也愈來愈相信ESG將成為新標準，意識抬頭所致。

其二、全球政府對ESG和永續投資監管要求趨嚴，政策法規亦成為重要動力來源；其三、研究顯示，ESG信譽較佳公司表現優於ESG落後者，拉長時間更是如此；此外，態度、價值觀和風險承受能力可能會影響新一代投資策略，而這也是全球永續發展的重要推力。

安聯投信表示，儘管短期市場受利率政策影響波動大，但大體上市場均已大致反應降息預期，長期能源轉型及科技創新推升綠能產業成長新周期；另一方面，年底美國總統選舉為短期雜音，長期淨零及減碳氣候政策趨勢向上不變。

安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，近期布局聚焦在能源轉型政策及電力需求成長，例如AI、資料中心、產業電氣，另還包括運輸—電動車，建築大樓—節能建築，重工業—氫能逐步取代燃煤等方向。其中新能源、電力基礎建設都是重點，尤其是電力基礎建設是推行smart energy的基礎。

洪華珍表示，其中一大成長動能，來自於需求、成長動能，因為現在相關基礎設備老舊，有汰舊換新需求，再則電力需求成長下，電力管理相關設備亦有升級需求，未來幾年成長性高。

譬如能源轉型政策，電網汰舊換新，科技創新（AI及資料中心），終端應用電氣化等結構性趨勢與需求，帶動全球電力需求及電網現代化投資新周期。美國及歐盟國家長期電力成長多呈現零到負增長趨勢，在新一波電力需求及電網投資周期帶動下，整體發電量至2030年預估年複合成長率將大幅攀升，達3~4%。

至於近期市場反覆修正降息預期的波動走勢，洪華珍認為，降息效應多已反映，尤其是去年，像太陽能跟風能，公司都提到去年第4季是谷底，所以今年會逐季回穩，尤其是下半年好於上半年。換言之，股價都是反映預期，今年就是降息循環的開始，不管是哪個月開始。

根據安聯環球投資研究指出，世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年，全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。

能源轉型主題中的不同產業和次主題，可能存在不同的景氣循環，藉由多元化配置，可以掌握長線投資成長。例如，雖然再生能源產業可能受景氣下降影響，但綠色建築或半導體產業可能處於上升階段。因此，百達能源轉型策略在投資組合中將焦點放在促成科技、綠建築與效率製造，有助於電力基礎建設和乾淨能源題材。

百達投顧表示，快速的科技創新將使交通、建築和工廠更大規模的電氣化，而太陽能和風能在世界上大多數地區都是最便宜和最具競爭力的發電方式，將成新電力供應的主要來源。