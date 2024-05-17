公用基建股 投資時機到

過去一個月，當市場預期聯準會降息的時間點向後推遲的同時，過去一年強勢上揚的科技股價呈現震盪整理之姿，不過，原本溫和起伏的全球公用事業、基建類股，這一個多月以來，卻開始出現落後補漲反攻行情。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，受惠AI應用增加後，資料中心的電力需求也會大幅提升，AI對公用事業與基礎建設的依賴度愈來愈大，觀察第2季起用電量及天然氣等庫存回補啟動，電價及獲利展望可望持續轉佳，公用事業已擺脫投資氣氛最差的階段，目前評價仍被低估，補漲空間大。

林志映指出，公用事業與基礎建設等防禦類股，提供穩健收益，長線投資甜蜜點浮現，林志映分析，評價在十年來低點的公用及基礎建設類股，隨歐美升息循環止步、即將進入降息循環，股價出現落後補漲，獲利也見谷底翻揚，林志映說明，公用事業股具備較低波動特性，又擁有穩定現金流，與固定股息配發等特性，對於滿手AI、科技股的投資人而言，可作為資產配置、攻守兼備的優選。

街口投信表示，由於發展人工智慧的半導體工廠和資料中心的電力需求不斷增長，美日兩大工業國同步表示需進行大規模的電力基礎設施的建設。其中日本預計到2050年，電力輸出需求將增加35%至50%。日本政府表示，除非日本增加再生能源產量，並且需要對電源進行大規模投資，否則電力穩定供應可能存在不確定性。

林志映認為，公用基建股轉強指日可待，同時有機會出現落後補漲行情，當利率環境轉變時，長線資金就會流向息收較高的防禦型產業，有助提高公用基建類股下檔防禦能耐及向上攻擊空間。林志映指出，目前MSCI公用事業類股預估本益比約16倍，仍處2015年以來的低檔區；不過，近期整體產業對於未來一年的獲利預估，上修比率持續攀升，由於防禦型的公用事業類股，在過去一年多來，表現較科技成長股落後，隨評價回升、獲利上揚，補漲更具備動能。