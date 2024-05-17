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高殖利率優勢 吸睛

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
法人指出，留意美國非投資級債體質轉骨，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。 路透
法人指出，留意美國非投資級債體質轉骨，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。 路透

聯準會的利率決策會議維持按兵不動，但降息時點可能將落在今年下半年。法人指出，留意美國非投資級債體質「轉骨」，慎選較高評等的債券，更具有高殖利率優勢。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒進一步分析，美國非投資級債的「體質」已與過往大相逕庭，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升，而且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4%、B級僅1.4%。

若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3%，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。

林芷麒認為，除了美國非投資級債有望參與未來經濟成長的環境，在現階段聯準會持續延後降息的預期下，再度拉高美國非投資級債的殖利率水準，讓息收成為目前美國非投資級債最大的投資誘因，最新殖利率來到7%至8%的水準，大幅增添其投資價值，建議投資人不妨透過減少配置低評級債券，轉而增加較高評等的BB級債券，同時伺機彈性調整現金部位，參與美國非投資級債的高息優勢。

瀚亞投信表示，雖然市場一再延後聯準會降息時程，等待降息之路也顯得更加漫長，但只要聯準會不重新啟動升息，美國經濟仍相當穩健，且市場表現也更加健康，整體來看，非投資等級債的表現相當值得期待，建議投資人在當前利率仍在高檔之際，可加碼布局。

瀚亞投資－美國非投資等級債券基金研究團隊表示，隨著非投資等級債到期高峰逼近，發行人積極管理到期期限，今年以來美元非投資等級債發行總額高於歷史平均，73%發行量用於再融資，而非併購與發放股利，顯示企業正努力度過高利率環境，也對經濟前景抱持樂觀態度。

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