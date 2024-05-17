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美科技股 定期定額優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國勞動市場出現降溫，提振市場對利率政策寬鬆的期望。法人預計，美股企業整體進入盈餘上升周期；半導體產業結束庫存修正後，上行周期可望延續十個季度，科技股表現空間值得期待，建議可定期定額布局美國科技基金。

美國科技股近一年漲勢凌厲，相關基金表現也相當亮眼。根據理柏統計，截至5月14日，近一年境內外美國股票基金績效表現，瀚亞美國高科技以67.8%遙遙領先其他美股基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，全球半導體產業2023年第3季結束庫存修正，整體正位於周期的上行階段。根據經驗，半導體產業通常經歷四個季度的修正後，就會迎來十個季度的正成長；若以過去經驗來看，此次剛經歷完庫存修正的半導體產業，上行周期可望延續到2026年第二季度。

林元平表示，數據中心AI加速器的潛在市場規模比市場預期來得大，加上產業更堅信生成式人工智慧的重要性，以提高內部工作效率，再進行外部產品差異化；在強勁的需求下，AI的硬體製造商獲利成長的持續性可望優於市場預期，續航能力強勁，建議可定期定額介入美國科技股基金。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，美股這波強勢多頭，除了企業獲利與基本面良好，AI趨勢也替相關產業挹注龐大動能，根據估計，生成式AI自2023年至2032年的獲利複合年均成長率高達41%，而整體AI的預估獲利將從今年的1,280億美元，上升至2032年的1.4兆美元之多。

彭子芸表示，今年來代表科技通訊龍頭的BIG7 PLUS已強彈超過16%，明顯超越大盤的逾11%。

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