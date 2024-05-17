快訊

傅崐萁清晨率國民黨立委誓師 今必通過國會改革法案

美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

國人每人背債27.4萬元攀新高 財部稱撥補台電讓國債鐘略升

美國非投等債 聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
企業債券指數表現
企業債券指數表現

美國通膨與利率走向主導近期全球金融市場走勢，

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘表示，在債券布局上，建議首選存續天期偏短、鎖定中段信評、美國企業發行的非投資等級債，更有機會滿足領息一族的需求。

美國4月CPI 年增率為3.4%，符合市場預期，因仍在高檔，預估美國聯準會6月不會降息。不過，雖然美國降息時程一再延後，美國非投資等級債券指數近一年上漲逾10%，顯示債券殖利率較高的企業債在高債息做緩衝下仍有突出表現，加上美國經濟表現穩健，非投資等級債違約率保持在較低水準，值得加以投資。

根據Bloomberg統計，截至今年5月15日，巴克萊美國高收益債指數近一年漲幅為10.99%，泛歐高收益債指數則是上漲10.90%，領先投資級債券指數與新興市場債券指數。

野村投信指出，今年美國通膨在1至3月均高於預期，造成公債殖利率上下波動，美元債券資產也承受壓力，不過，在2023年表現領先的美國非投資等級債券，近期表現依舊相對穩健，今年以來指數仍維持小幅上漲態勢。由於美國經濟基本面保持穩健成長，非投資等級債券違約率亦位於相對低檔，截至今年3月底，美國非投資等級債券為1.66%，在可控範圍，摩根大通預估2024年非投資等級債券違約率為2.75%，相較於歷史仍處於溫和水準。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊表示，美國經濟持續處在穩定增長階段，儘管第1季GDP因庫存萎縮而僅增長1.6%，但對國內消費者的實質最終銷售年化增長 2.8%，因此市場認為美國的經濟增長率維持在2至3%的趨勢，而這樣的強勁經濟展望使非投資級債券的利差得以受控。

在聯準會展開降息循環前，投資人可以享有美國非投資等級債約8%的高殖利率，而且即使短期內美國公債殖利率因為通膨預期因素較為波動，相對而言非投資等級債券受到的影響也較低。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘提醒，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性。

延伸閱讀

PPI火熱但CPI緩和 哪個可信？克魯曼這麼剖析美國通膨現況

關稅調高後…美國又宣布新政策 將強化太陽能產業

美國對陸開徵新關稅 童子賢評估對台影響：兩邊打來打去也不是這一年的事

美國用第三國課稅抵制中國？ 墨比爾斯：可能性微乎其微

相關新聞

境外基金規模再創高

美國聯準會利率政策態度轉向，加上全球股市漲多，今年來防禦型商品買氣升溫。據境外基金觀測站統計，4月境外基金淨申購金額達2...

陸股擁題材 表現強勢

統計跨國投資股票型基金近三個月前十強，以陸股相關基金表現最為強勢。法人表示，目前MSCI中國指數12個月預期本益比僅9....

法人看美股 還可加碼

過去美股有「5月賣股」的說法，但統計顯示，十年來，這個現象已出現反轉。而且，如果遇到美國總統大選年，5月至10月的股市平...

美科技股 定期定額優選

美國勞動市場出現降溫，提振市場對利率政策寬鬆的期望。法人預計，美股企業整體進入盈餘上升周期；半導體產業結束庫存修正後，上...

電動車基金 長線看旺

據研調機構估計，2025年後燃油車將走入衰退期，至2030年時，新能源車占比將達30%，預計未來十年電動車的銷售將由20...

美國非投等債 聚光

美國通膨與利率走向主導近期全球金融市場走勢，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。