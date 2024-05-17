美國通膨與利率走向主導近期全球金融市場走勢，

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘表示，在債券布局上，建議首選存續天期偏短、鎖定中段信評、美國企業發行的非投資等級債，更有機會滿足領息一族的需求。

美國4月CPI 年增率為3.4%，符合市場預期，因仍在高檔，預估美國聯準會6月不會降息。不過，雖然美國降息時程一再延後，美國非投資等級債券指數近一年上漲逾10%，顯示債券殖利率較高的企業債在高債息做緩衝下仍有突出表現，加上美國經濟表現穩健，非投資等級債違約率保持在較低水準，值得加以投資。

根據Bloomberg統計，截至今年5月15日，巴克萊美國高收益債指數近一年漲幅為10.99%，泛歐高收益債指數則是上漲10.90%，領先投資級債券指數與新興市場債券指數。

野村投信指出，今年美國通膨在1至3月均高於預期，造成公債殖利率上下波動，美元債券資產也承受壓力，不過，在2023年表現領先的美國非投資等級債券，近期表現依舊相對穩健，今年以來指數仍維持小幅上漲態勢。由於美國經濟基本面保持穩健成長，非投資等級債券違約率亦位於相對低檔，截至今年3月底，美國非投資等級債券為1.66%，在可控範圍，摩根大通預估2024年非投資等級債券違約率為2.75%，相較於歷史仍處於溫和水準。

野村（愛爾蘭）美國非投資等級債團隊表示，美國經濟持續處在穩定增長階段，儘管第1季GDP因庫存萎縮而僅增長1.6%，但對國內消費者的實質最終銷售年化增長 2.8%，因此市場認為美國的經濟增長率維持在2至3%的趨勢，而這樣的強勁經濟展望使非投資級債券的利差得以受控。

在聯準會展開降息循環前，投資人可以享有美國非投資等級債約8%的高殖利率，而且即使短期內美國公債殖利率因為通膨預期因素較為波動，相對而言非投資等級債券受到的影響也較低。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘提醒，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性。