電動車基金 長線看旺

據研調機構估計，2025年後燃油車將走入衰退期，至2030年時，新能源車占比將達30%，預計未來十年電動車的銷售將由2020年的250萬輛，增加到2030年的3,110萬輛，年複合成長率29%，電動車長線成長動能持續看好，相關基金可長線持有。

美國公布4月通膨數據，整體CPI明顯低於市場預期，而核心CPI與市場預期持平，數據公布後，市場整體反應積極，美債利率下行，美股反彈。FedWatch預期首次降息時點維持在9月，全年降息幅度預期為2碼。

經過相關數據公布後，能夠更加確信今年不會再升息，通膨確實回歸放緩軌跡、零售銷售也維持溫和成長區間。此外，企業財報顯示，科技類股表現亮麗，尤其是AI族群。整體而言，利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有利於美國科技股的多頭表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，聯準會主席鮑威爾重申排除升息可能，引領費半指數再度上攻，經濟學家樂觀認為，隨著美國勞動市場逐步降溫，通膨有望在第2季回到下降趨勢，有助於科技股表現。雖然降息時間點預期延後，但今年利率終將往下修正。

另外，電動車車廠持續優化成本以及提升產能。可持續留意大型電動車公司表現，同時維持提升汽車智能的科技軟硬體股的關注。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰分析，「淨零碳排」成為全球政府共同致力的目標，而汽車電動化是政府推動「2050淨零排放」的重要政策，科技巨頭相爭電動車大餅，除了龍頭特斯拉以外，傳統車廠也正急起直追。

其中，福斯宣布2030年在歐洲市場電動車銷售占比目標翻倍至70％，美國及大陸市場電動車銷售占比目標也達50％以上。