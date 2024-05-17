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法人看美股 還可加碼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

過去美股有「5月賣股」的說法，但統計顯示，十年來，這個現象已出現反轉。而且，如果遇到美國總統大選年，5月至10月的股市平均表現優於非大選年。法人認為，美股仍有多項利多加持，前景持續看多。

境內外美股基金近一年績效
境內外美股基金近一年績效

國泰投顧分析，因為夏季多半為西方國家休假及放鬆出遊的時間點，交易活動較不熱絡，進而影響股市表現。因此法人習慣5月賣股走人，待夏季結束後再重新進場。

不過，近十年這種說法已不成立。彭博資訊統計，1950年以來，5月至10月美股每月平均上漲1.7%。但過去十年來，美股5月至10月平均月漲幅已達4%；若遇美國大選年，5月至10月的每月平均漲幅為7.6%，優於非大選年期間的3.1%。

美股震盪走高，受惠於通貨膨脹數據可望持續改善。貝萊德智庫指出，在結構性高利率的背景下，美股強勢的表現將取決於企業獲利。到目前為止，美國第1季的獲利已超過市場高度預期，展示出強勁的財報結果，且獲利成長可望有逐漸擴大的趨勢。

雖然美股今年以來已有一波漲幅，但貝萊德智庫認為，考量到人工智慧（AI）的潛在投資機會，預估獲利將持續上行，有望產生超額報酬，因此貝萊德在全球資產配置中仍持續加碼美股。

除了AI獲利強勁的加持之外，貝萊德認為，通膨回落及美國聯準會（Fed）即將降息，都可能支撐股市的上漲動能。因此，投資人最好持續觀察通膨下滑的速度及Fed立場，以進行相對應的投資組合調整。

國泰投顧指出，美國帶領全球經濟溫和復甦，企業獲利也持續成長，預估MSCI世界指數今、明兩年獲利成長分別可達7.5%、12.8%，都有利後續股市行情，投資人可以透過全球布局掌握多頭行情。

摩根士丹利環球品牌基金投資團隊指出，看好以美國為主的成熟市場優質品牌企業，因為這些企業擁有定價能力、市占率及門檻都高，且很多享有現金流，不少更是日常生活常見的品牌。

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