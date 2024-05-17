陸股擁題材 表現強勢

統計跨國投資股票型基金近三個月前十強，以陸股相關基金表現最為強勢。法人表示，目前MSCI中國指數12個月預期本益比僅9.9倍，較MSCI新興市場指數折價達二成，評價處2017年來區間下緣，是現階段全球少數的低廉市場，投資人可多留意。

陸股過去三個月表現亮眼，令投資人相當意外。野村中國機會基金經理人朱繼元分析，近期上漲驅動因素廣泛，包括內部及外部因素、部位和資金流向及技術面。

陸股反彈背景與日前地緣政治衝突及美、日股市波動性上升有關，看到部分機構投資者調整投資組合，使中國大陸及香港資金外流結束。超跌後的反彈使避險基金經理人回補空頭部位來降低風險，間接助長反彈氣勢。