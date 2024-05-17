美國聯準會利率政策態度轉向，加上全球股市漲多，今年來防禦型商品買氣升溫。據境外基金觀測站統計，4月境外基金淨申購金額達294.6億元，以境外平衡型與固定收益型基金較受投資人喜愛；至4月底國人持有金額4兆又976億元，年增13.5%，續創新高。

國人持有境外基金情況

進一步觀察各資產類別淨申購情況，4月境外平衡型、固定收益型基金淨流入金額分別為165.2億元與160.2億元，國人持有金額分別年增22.6%與15.4%，金額來到9,701.6億元與1.6兆元；反觀股票型基金則持續失血，但4月淨流出金額有收斂跡象。

法人表示，由於聯準會今年啟動降息機率高，加上股市短線已漲多，使投資人今年來持續將資金轉向較具防禦力的固定收益型與平衡型商品，預估在聯準會政策路徑更加明確後，將更受投資人青睞。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，4月核心CPI指數年增率創三年來新低，提振對聯準會9月啟動降息的預期，今年降息2碼的機會也大幅提升，加上市場普遍共識2024年美國GDP成長仍在2.5%至3%之間，整體經濟動能仍屬穩健；而債市殖利率仍處於偏高水位，現在布局投資等級債或非投資等級債，短線能享較高息收外，長線還有望賺資本利得。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊指出，非投資等級債與美股的走勢長期有高度相關性，美股首季財報亮眼，且企業對未來獲利指引佳，美股有望跟隨獲利預估上行；在美股多頭行情未熄滅前，美國非投資等級債表現值得期待。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，維持選擇性精選持股策略，看到市場表現從狹隘的少數個股拓展到較廣泛的產業與標的，目前消費耐久財、工業與原物料產業看到較佳投資機會。美國高利率環境有利收益投資策略，尤其投資級債殖利率的絕對水準對收益策略仍具吸引力。