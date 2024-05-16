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REITs基金來了 固定收益商品…添新選擇

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台灣資產管理業近年取得豐碩的成果，尤其ETF蓬勃發展，更創下不少佳績，不過，非ETF業務則正面臨重大瓶頸。立法院財委會昨（15）日初審通過修正《投信投顧法》，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行，此舉有望帶動台灣資產管理業、資本市場、不動產關聯產業發展，並提供國人新固定收益的投資管道，投信業者紛紛摩拳擦掌。

開放REITs採基金架構發行，業者認為，將能增進REITs的操作彈性與時效性，並與現行信託架構REITs併行，未來業者可選擇透過基金架構或信託架構發行REITs，營運架構將更具彈性，亦可活絡台灣不動產證券化市場發展。

業界坦言，台灣投信業相較於國際資產管理業，發展私募股權（PE）、REITs等另類資產的業務具有很大潛力。以REITs來看，台灣REITs市值占GDP比重不到1%，有相當大成長空間。

REITs採基金架構發行，將有利於活化不動產運用，滿足建設資金需求。法人認為，待開放投信發行REITs後，有利於公股背景、金控等背景的投信業者規劃配合政府政策跨足不動產投資REITs領域，藉由投信發行REITs有助成為支持實體經濟的中堅力量、也有助於投信壯大業務發展空間，為投資人創造更高價值。

目前在於綠能、資料中心、倉儲物流、長日照設施不動產等四大塊具有共識，而台灣投資人熱愛收益，投信圈評估，相關領域的收益率有望落在4.5%以上，比台股平均殖利率的3.5%還高。

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