REITs基金來了 五年規模拚千億…兩原因催動商機

立法院昨（15）日初審通過修正「投信投顧法」，新增不動產投資信託基金（REITs）可採基金架構發行；據金管會調查，此法案實行後，有11家、近三成的投信業者有意願發行REITs，估三年內可發行七檔、450億元規模，五年內上看15檔、規模衝1,000億元。

投信業者看好REITs基金型上路的商機，有兩大主因，一、REITs可提供穩定收益，類似包租公效果，對偏好息收的國人具吸引力，二，REITs是掛牌交易，跟ETF一樣具流通性，可替資本市場注入另一股活水。

這也是金管會主委黃天牧卸任前的最後一個初審通過的法案。REITs基金型是金管會在2021年初修正「投信投顧法」並送行政院再交由立法院審議，該法案一躺四年，終在昨天完成初審。

但其中有兩大條文因朝野立委沒有共識，送保留協商，一、修正條文第5條：不動產信託業務的相關名詞定義，立委認為應將「公建」明確化列入，但金管會認為已針對「不動產」做了定義，已涵蓋了公建、也在立法說明欄列舉，做正面表列反會限縮公建範圍。

二、修正條文第49-3條：REITs基金型投資標的，立委喊要納入「社會住宅」，鼓勵小額投資人參與社宅建設；但金管會則憂心，資金投入社宅，恐會助長房價，不利政府抑制房價措施。

證期局官員解釋，只要具有「穩定收益」的不動產，都可以是REITs基金型的投資標的，包括數據中心、醫療保健大樓、公建、長照、風力發電、太陽能電廠等；但禁止投資住宅，這住宅定義也包括社會住宅。

金管會主委黃天牧坦言，REITs是將辦公大樓、商場這些有穩定現金流量的不動產集合在一起，再將不動產的投資切割成股份， 讓一般資金不多的小額投資人，也能透過持有股份的方式投資不動產，就需有獲利、定期分到股利，也需保障投資人權益，「不是所有案子都可以期待變成REITs」。

民進黨召委郭國文表示，社會住宅收益是來自租金收益調高，一旦資本過度集中住宅，只會讓房價上漲。換言之，REITs基金型是讓小額投資人多個投資管道，也可活絡不動產證券化市場，主要目的應是「投資」，而非「引資」投入不動產。