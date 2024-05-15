越南題材豐 可長線布局

越南受到去年基期較高影響，第1季企業獲利成長速度較去年第4季放緩，但代表企業獲利在經歷過去二年的較高波動後，已逐漸走向穩定。法人表示，越南經濟成長顯著，可長線布局越南基金或ETF，參與未來發展。

越南今年前4個月工業生產保持積極成長態勢、國家財政預算到位資金完成年度計畫的20.1%、社會消費品零售總額及消費服務收入較去年同期成長8.5%、前4月貨物出口額達1,236.4億美元，比2023年同期成長15%，呈現明顯復甦態勢。

此外，越南貿易順差84億美元，優於2023年同期的順差76.6億美元。

由於出口是經濟的一大亮點，成為經濟重要的成長動力。日盛越南機會基金研究團隊表示，越南4月國家統計局製造業指數年增7%，1~4月年增率達 6.3%，並從去年同期下降 2.1% 中恢復。

標普全球公布的4月製造業 PMI 回升至50.0大關，從3月的 49.9 升至 50.3，顯示由於新訂單穩健擴張和採購活動增加，睽違六個月再次站回景氣榮枯線之上。近期胡志明指數進入橫盤整理、窄幅波動，後續在經濟成長力持續拉升下，有望帶動投資情緒趨於積極。

日盛越南機會基金研究團隊分析，總結第1季企業獲利表現：零售與旅遊休閒業獲利觸底復甦；金融、原物料、建築等行業持續回溫；銀行、科技業則維持穩定成長；地產業亦緩步復甦，然市場信心略不足，未來監管機關的態度與法案進程將是觀察重點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美國的晶片大廠輝達（Nvidia）前進越南布局，攜手越南的科技龍頭FPT建立人工智慧工廠。

FPT主要提供企業進行數位轉型服務，FPT計畫利用輝達的技術來推進越南在人工智慧的研究，包括運用資料中心開發有關生成式AI的相關應用和電動輔助駕駛，兩家公司還簽署「全面戰略合作夥伴關係」。

長期而言，張晨瑋認為，越南今年企業復甦趨勢明確且外資投資持續增長等，皆促使經濟表現穩健，因此在股市大幅修正後，投資吸引力相對提升，將尋找一些非因基本面因素遭錯差的個股，伺機增持部位。