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投資級債券傘型 聚光

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
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瞄準降息商機，中國信託投信昨（15）日宣布推出包含主、被動債券商品的中國信託投資級債券傘型基金，為近年來罕見的商品策略，當中主動型為中國信託高評級策略收益債券基金、被動型中信優息投資級債（00948B），後者為全台第一檔10元計價的債券ETF。

中國信託表示，新商品是一檔主動式基金搭配一檔被動式基金，將於22日同步展開募集，可望滿足銀行、證券不同通路的投資人多元投資需求，有效協助投資人把握聯準會降息前的債市行情。

兩檔商品雖都鎖定投資級債券，但主動型基金是七成以上資金放在評級Ａ以上債券，其他三成搭配BBB債、明日之星債、可轉債；被動型ETF則是九成以上資金配置於BBB+以上債券，可見兩者策略不同，可提供不同投資需求。

中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，儘管近期通膨未如預期路徑發展，惟美國聯準會主席鮑爾在5月FOMC會議上釋出相對鴿派訊號，加上美國4月非農就業報告低於預期，讓投資人暫時鬆一口氣，市場靜待即將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告，數據強弱將牽動短期債市走勢。

張勝原建議，投資人在等待降息階段，可配置追求較高息收的投資等級債，追求收益機會的同時，也降低信用、流動性等風險，而中國信託投信即將於5月22日開募的中國信託投資級債券傘型基金，可望一次滿足投資人對於收益與資產品質需求。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼表示，該基金具備三大特點，一為透過專業經理公司主動式操作，並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整；二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險；三為相對更安全穩健高評級債為主，並搭配非投資等級債等增益工具，也就是善用策略可望迎接收益。

中信優息投資級債經理人呂紹儀指出，此檔ETF有三大存「債」特色，一是首檔10元發行價的國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流，三為目標優化殖利率，追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至4月30日，殖利率達6.44%，兼具目標收益優化及優質信評債券。

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