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七檔海外基金 超人氣

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
今年新增定期定額扣款超過百萬元基金
今年新增定期定額扣款超過百萬元基金

今年來全球股市多頭依舊強勁，帶動海外股票基金投資熱度增溫，根據投信投顧公會統計至4月底，在一般型海外股票基金中，有七檔基金今年來定期定額扣款金額增加過百萬元，這些基金每月定期定額總扣款金額普遍在千萬元之上，反映人氣基金是投資人的加碼首選。

進一步來看，這些人氣全球股票基金以科技相關產業最受歡迎，醫療、基礎建設等受惠於降息的產業，亦為投資人的優選，推升這些基金的單檔總受益人數平均達5,000人之上。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業第1季財報表現亮眼，不論營收及獲利成長均超越平均水準，整體來看，首季營收成長率17.9%，高於S&P500的11.0%，在獲利率成長方面，醫療產業繳出15.1%的亮眼成績，同樣優於S&P500的11.0%。

除了財報佳，醫療生化產業的市場籌資也相當樂觀，江宜虔指出，今年第1季美國的生物科技產業籌資活動熱絡，股權籌資總金額達到152億美元，為2021年第1季以來最高。根據Morgan Stanley最新調查，高達87%的投資人預期今年醫療產業併購案件及金額，將較2023年顯著增加，該預估比率為所有產業之首。

再者，江宜虔說明，今年FDA核准新藥件數將持續上升，對於藥廠營運有正向挹注，且由於2023年被納入優先加速審核名單的新藥件數已有顯著增加，整體數據顯示FDA採取鼓勵並支持新藥開發，研發環境友善。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示， 預期市場情緒受經濟數據影響帶來的波動性將大幅降低，基本面和獲利表現會是關注重點，研判AI趨勢將持續蓬勃發展並支撐未來科技業、經濟與股市長期表現，目前基金採中性偏多操作。

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