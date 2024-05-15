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打造收益金三角 專家獻策

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富達國際昨（15）日舉行下半年投資展望指出，美國聯準會（Fed）降息時點不定，今年下半年市況恐波動。投資人最好留意通貨膨脹及地緣政治風險，透過優質股票、優質債券及多重趨勢主題策略，來打造收益金三角。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，富達國際評估，今年軟著陸仍為基本情境，但機率降到40%。富達領先指標情境分析顯示，目前整體經濟持續處於高於均值的成長階段、短期仍具韌性，且由企業調查、大宗商品、消費者與勞工等領域引領成長。

劉培乾指出，金融市場環境趨於寬鬆，可能會使央行將通膨率恢復到目標水準的任務變得更複雜。歐洲央行（ECB）可望在6月啟動降息周期，但Fed將延後降息時程。

劉培乾認為，目前總體經濟周期依然強勁，但短期震盪風險浮現，建議投資人宜慎選優質股債。股票投資較看好美股及日股，對信用債維持中性，公債則較看好歐洲公債，因為歐洲經濟成長及通膨將使ECB轉向更鴿派的立場。

富達國際全球多重資產投資管理主管奎夫（Matthew Quaife）指出，必須留意的是，股市和債市呈現正相關，增加投資組合風險。地緣政治風險衝突擴大將衝擊國際貿易，美國大選也可能導致財政及關稅議程的審查趨嚴，都是增加市場波動的因素。

奎夫指出，在未來12 個月，富達仍看好風險資產，但透過短期技術調整，減少增持股票並重新部署。部分新興市場成長較弱，因此較看好成熟市場股市而非新興市場。債市同樣是成熟市場債優於新興市場債，主要是投資人偏好及美國成長較具韌性，支撐成熟市場信用債。

奎夫認為，趨勢主題是另一個值得留意的收益契機。其中，永續發展和氣候轉型愈來愈受重視，顛覆性科技則為另一值得關注的大趨勢。例如，人工智慧（AI）的市場規模可望顯著擴大，從2023年的5,150億美元成長到2030年的2.02兆美元，年複合成長率為21.6%。

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