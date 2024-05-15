美日歐股 經理人按讚

5月美銀美林經理人調查報告顯示，受訪經理人樂觀情緒達2021年11月來高點，八成經理人預期下半年將啟動降息且預估未來一年降息二次以上，並認為經濟不會衰退，故持續加碼股票，看好美、日、歐等三大股市，價值股將優於成長股。

5月美銀美林經理人於3日至9日間進行，對管理6,420億美元資產的245位經理人調查。本月經理人股票配置由34%加碼上升至41%，對美股及科技股淨加碼分別攀升至12%、25%，對日股及歐股則分別有20%、18%；此外，經理人對債券配置上升7%，尤其是高品質債看好度較上月提升。就產業別而言，加碼程度最高的是醫療與科技。

最可能影響市場表現的尾端風險

就風險而言，高通膨仍為經理人最關注的尾端風險，其次為地緣政治惡化及經濟硬著陸。就交易面而言，做多科技七雄為最擁擠交易，看多美元則擠下放空中國股票居次。

富蘭克林證券投顧認為，投資人對聯準會的降息預期隨著經濟數字強弱而擺動，市場波動難免，建議採取股債兼備、區域及類股多元分散的配置策略，可配置美國平衡型及複合債券型基金，股票可著墨創新成長的科技、生技，以及淨零轉型題材的基礎建設、公用事業、氣候變遷，並藉日本、印度股市增加地域分散性。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數字顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會期待，後續應觀察美國近期生產力成長能否延續。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測十年期公債殖利率約處4.25%至4.75%區間；目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，到近期的稍微增持因應。

安聯投信表示，美國聯準會政策持續成為市場關注焦點，近期數據一方面可能促使聯準會推遲降息，但同時亦反映長線投資最重要的基本面，根據國際貨幣基金最新報告，全球地區經濟成長預期獲上調，其中又以美國上調幅度最大，依舊支撐多頭行情。

安聯投信認為，隨聯準會暗示升息周期接近完成，已經能看見市場漲勢開始擴散，預期更多產業的獲利成長重新加速，建議投資主軸以尋求多元收益，同時著眼具結構成長機會領域，以AI、科技股為例，超大型股穩定成長及中小型股可留意。