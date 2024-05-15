投信境內基金規模創高 衝至7.79兆元

據投信投顧公會最新統計，投信境內基金4月底規模續衝至7.79兆元，續創歷史新高，較上月增加419.8億元，來自台股ETF、台股基金等兩大推升力量。其中，台股ETF是持續成長創高，台股基金是由降回升。

台股ETF規模在4月增加437.75億元，成長至1.91兆元新高。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，高股息族群4月以來明顯主導了台股行情，不論是鋼鐵、營建、或現階段正夯的航運類股，不少個股接力表現逐漸累積成一股撼動市場的力量。

至於台股基金，3月規模一度出現下滑，反映投資人高檔贖回心態，但4月資金重新回流，加上台股上漲帶動淨值上揚，4月底時規模增至5,173.94億元，單月增加35.33億元。

張繼文認為，台股即將進入6~8月除權息旺季，預料股息題材及除息行情的討論將使年初以來的股息追逐熱潮得以延續，不過，由於今年高股息族群的超優質表現有很大程度是受到ETF募集狂潮驅使，因此5月至6月數檔重量級高股息ETF的成分股的調整，可能提高特定股票價格波動升高，提醒投資人應多加留意。

即便如此，張繼文表示，不可諱言的，今年高股息ETF風潮讓長年被投資人忽略的優質標的重見天日，尤其是每年穩定配發股息且評價面遭低估的傳產大軍，這讓台股由以往的電子獨大變成更加均衡，從長遠的角度看，絕對是正面發展。另一方面，境內基金跨國投資股票型基金4月規模大減百餘億元，但統計今年以來至4月底，規模大增逾327億元至4,813億元，增幅達7%。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析有兩大原因，首先是同期間美股標普500指數與全球股市分別上漲6.2%、4.1%，帶動基金淨值走高，再來則是同期間新台幣兌美元匯率貶值5.4%，所以若非投資人今年淨贖回121億元，規模成長還會更高。