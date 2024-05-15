ETF定期定額 4月衝百億

台股不斷創新高，帶動投資信心，加上投資人對於ETF認同度及熟悉度不斷提升，投資ETF成為全民運動，不少投資人選擇使用定期定額布局ETF，免於擇時進場的困擾，連帶ETF金額持續增胖，4月首度衝破百億元大關，來到101.21億元，再度創下新高，成為支撐台股資本市場的重要一股力量。

ETF交易熱度持續發燙，從上市ETF定期定額進行觀察，1月83.31億元、2月82.13億元、3月96.02億元、4月101.21億元；累計前四月金額達到362.68億元，除2月受到農曆春節影響外，ETF定期定額扣款金額接連攀升中。至於在扣款戶數部分，1月達1,218,578戶、2月1,247,402戶、3月1,421,432戶、4月1,485,249戶，也是持續增加中。

2024年上市ETF定期定額概況

進一步觀察投資人在上市ETF的投資類型，最熱衷的是國內股票型ETF，也就是投資台股的ETF，4月單月定期定額金額達到92.16億元，占整體比例的91.05%，螞蟻雄兵們持續以行動愛台股；至於跨國股票型，也就是海外股票ETF則有8.48億元。

國泰投信總經理張雍川指出，台股長線基本面仍對行情有所支撐，投資是長期累積，定期定額才是勝率最高的投資方法。2024下半年建議「債六股四」策略性布局ETF，利用熱門的金融債搭配高股息、全球半導體龍頭，打包債券、高股息跟半導體商機，提高投資勝率。

大型ETF發行商分析指出，投資人從過去的個股與ETF進行選擇，已經變成在不同ETF間進行選擇，特別是高股息ETF的投資特色互相搭配，配息頻率從季配到月配，均更加符合投資人投資需求與資金規劃習慣（領月薪支應每月支出），因此帶動ETF從一次一檔到多次多檔，且定期定額可分散進場風險，成為多數投資人持續投入或面對台股創新高行情最佳進場方式，反映在每月定期定額金額成長之上。

以個別標的來看，定期定額扣款戶數前十大ETF，清一色都是台股ETF，依序為：國泰永續高股息（00878）260,991戶、元大高股息256,772戶、元大台灣50 236,422戶、富邦台50 149,341戶、群益台灣精選高息106,530戶、元大台灣高息低波81,976戶、復華台灣科技優息62,417戶、富邦公司治理34,931戶、元大臺灣ESG永續25,525戶、國泰台灣5G+ 24,509戶。