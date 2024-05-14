電動車商品 後勁十足

美國4月非農就業人數大幅低於前期及預期，勞動數據意外降溫，增強投資人對美國聯準會（Fed）降息的希望，在經濟保持韌性之際，科技股獲利今年有望將在AI的幫助下，大幅成長。法人建議，可持續關注美國科技股與車用硬體及軟體類股後市表現。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，今年雖然可能僅降息一次，但整體利率環境也不至於如同市場預期般的緊縮。此外，美國經濟依然穩健，企業持續公布業績中，目前財報仍顯示科技類股表現優異，企業依舊將大量資金投資於AI的發展上。因此，利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有利於美國科技股的多頭表現。

觀察電動車市況，跡象顯示車用電子產業將落底，電動車車廠也持續優化成本以及提升產能。因此，後續可關注大型電動車公司表現，並同時追蹤汽車智能的科技軟硬體股後市動態。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。科技股仍顯示出營運韌性，特別是AI族群，成為引領市場與維持多頭資金趨勢的主要產業。因此，依然看好AI科技應用在終端需求的發展上，包含車用硬體與軟體類股。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，近期美國汽車銷售總量已逐步回到疫情前平均1,550萬輛的水準，電動車大廠特斯拉也加快投入平價車款的腳步以及中國開放自動駕駛有望，銷售力道回溫加上消息面雙重利多，刺激市場近期正面反應。

展望後市，馮紹榮指出，現階段以油電混合車的成長力道相對明顯，在高利率環境延長下，對電動車消費動能形成壓抑。所幸過去幾個月，消費者信心與美國汽車銷量已穩定回溫；待庫存去化、美國聯準會啟動降息，電動車買氣可望出籠。短線逆風則可視為逢低分批進場、提前卡位2024年下半年市場回升的好時機。