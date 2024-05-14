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台股基金熱 法人喊買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
法人建議，台股士氣旺盛，可透過主動式台股基金把握多頭機會。 圖／聯合報系資料照片
法人建議，台股士氣旺盛，可透過主動式台股基金把握多頭機會。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（14）日再創史上新高，技術面維持多頭不變，美國企業投資與個人消費穩健、聯準會（Fed）將於6月起放慢縮表速度，有利增強經濟軟著陸信心。法人建議，台股士氣旺盛，可透過主動式台股基金把握多頭機會。

台股基金近三月績效前十強
台股基金近三月績效前十強

台股近期的族群輪動快速，現階段上市櫃企業4月營收已公告完畢，今年第1季財報也正在陸續公布，強弱族群將逐漸顯現，建議投資人持續關注具中、長期基本面展望佳的AI相關概念股。

除此之外，市場靜待Fed主席鮑爾將發表談話、4月消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI）報告等通膨數據公布，美股投資人觀望的氣氛非常濃厚。

日盛投信台股投資研究團隊表示，6月將展開的台北國際電腦展，AI相關之上下游供應鏈族群有望持續受到關注。

另外，全球消費電子需求於2023年落底，2024年展現復甦契機；而全球晶圓代工營收於2024年有機會出現雙位數成長。

據調研機構的數據統計，2023年AI伺服器出貨量已然突破百萬台大關，預計在2025到2026年，AI伺服器出貨將突破200萬台，而台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關的概念股以及第2季展望佳族群值得投資人持續留意。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI是台股科技產業最重要的變革以及機遇，不僅重要零組件需要進一步升級，新規格更讓產品價格提升，這波AI趨勢，台商掌握多數商機、營收、獲利將持續提升。

謝文雄也提醒，短期內市場處於第2季財報前的空窗期，盤勢仍然偏向震盪格局，儘管部分AI概念股近期可能因漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓的狀況，但若以美股財報等數據表現與產業後續展望來看，仍舊都顯示正向，AI依然是盤面主流。

由於現階段的資金輪動相當快速，上下波動幅度一定會加大，建議投資人逢拉回時持續逢低買進，可以伺機留意具長線趨勢利基的題材或者族群，包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等AI相關供應鏈。

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