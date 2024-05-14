FT臺灣Smart 獲利帶勁

台股近期表現勢如破竹，昨（14）日再大漲128點收20,985點，再創歷史新高，連帶台股市值型ETF績效跟著飆升。統計至4月底，觀察十檔市值型ETF近三個月表現，當中七檔績效優於大盤，由FT臺灣Smart （00905）上漲17.56%居冠。

其他六檔績效打敗大盤的市值型ETF，依序為富邦台50、元大台灣50、富邦公司治理、富邦摩台、元大MSCI台灣、元大臺灣ESG永續。

市值型ETF績效表

投資專家表示，投資人選擇投資ETF主要強調的是分散風險的概念，如今除了分散風險，台股ETF市場也提供投資人非常多樣的選擇，如配息周期就有五種，年配、半年配、季配、雙月配、月配，其中月配還可以搭配成雙周配，近年興起月配風潮更是讓投資人趨之若鶩。

然而，配息率不是愈高愈好，選擇標的除配息率高低，也要重視配息來源穩定，如何挑選ETF這個大哉問是現今很多投資人會遇到的問題，這時，建議先參考ETF的選股邏輯是否適合自己的投資策略及風險承受能力就是一個好的開始。

有的ETF選股邏輯強調價值、有的強調動能，其實這些都涵蓋在多因子選股的範疇內，而常見的因子又如規模因子、價值因子、品質因子、動能因子等，意旨在期望透過這些影響股票報酬的因子，能夠篩選出為投資人創造超額報酬的標的，這就是所謂的多因子選股。

而績效居冠的FT臺灣Smart ，追蹤台灣指數公司特選 Smart 多因子指數，其選股邏輯分為兩部分，一是取市值前25%為成分股候選名單，將市值權重大於1%者無條件納入，二是將剩餘成分股透過品質40%、價值30%、動能30%的因子分數篩選後，取多因子分數大於等於 75 分位數者納入。

品質因子可以篩選出財務結構良好、資產運用效率佳的公司，動能因子負責抓住股價趨勢，價值因子尋找被低估的投資機會。

FT臺灣Smart上市後近兩年仍繳出不錯的成績單，建議投資人可以定期定額，分批布局。