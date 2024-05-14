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富達國際投資市場 緊盯三主題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富達國際昨（14）日舉行「投資明日市場」記者會指出，短期市場雜音容易影響情緒，投資人應前瞻關注創新主題及新投資領域，可聚焦三大契機，也就是人工智慧（AI）、亞洲未上市優質企業、私募資產。

富達國際全球多重資產及投資方案主管瑞克林克（Henk-Jan Rikkerink）表示，經濟周期更替變得更快更短，投資人應採用情境投資策略，保持靈活性。目前富達對2024年底的經濟情境預測為，軟著陸機率40%，不著陸30%，溫和衰退25%，深度衰退5%。

瑞克林克指出，尋求潛在明日投資契機時，AI是不容忽視的長期結構性成長主題。研究顯示，40%現有工作可能被AI自動化或因AI衍生的全新工作模式取代，影響遍及電腦服務、零售、金融及各種商業營運模式，但變化也帶來契機。

過去12個月，投資市場交易過度集中大型科技股。不過，今日贏家未必是明日領頭羊，富達預期，市場將擴展至大型科技股以外領域。亞洲受惠於經濟周期處於優勢階段，且中國大陸經濟漸趨穩定，南韓、印度及東協都各有契機，未上市優質股票的投資潛力也值得注意。

另外，對於可接受較低流動性的投資人，瑞克林克建議，可增加私募資產，有助提升投資組合回報及多元性。

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