公用事業基金 紅不讓

美國股市近期高檔震盪，然統計史坦普500指數11大類股近三個月表現，至13日，公用事業類股上漲18.8%，領先大盤的5.4%漲幅，超過科技股的4.1%。法人認為，公用事業、基礎建設未來受惠於AI熱潮帶動的電力需求，相關基金可伺機布局。

針對這波公用事業類股反彈，富蘭克林證券投顧分析，主要來自獲利基本面支撐，公用事業類股第1季獲利年增率達26.7%，在11大類股中僅次於通訊服務產業的34.8%，優於整體史坦普500指數的5%，第2季公用事業類股獲利預估成長12.7%，也優於史坦普500指數的9.6%。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰‧柯利即看好許多公用事業將大幅增加資本計畫，其中再生能源和輸電的成長為主要驅動力，再加上電力負載成長，將帶動對新發電容量和電力設施投資的實質需求，而美國受監管的公用事業公司，具備獲利及現金流量可預測性高的特性，將提供投資人股利及資本增值機會。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸也表示，AI熱潮席捲全球，科技大廠紛紛加速建置資料中心，基於資料中心運算需要龐大電力，公用事業股將是直接受惠AI應用趨勢的最大族群。

至於在能源基礎建設方面，北美地區的天然氣及液化天然氣( LNG) 基礎建設業者有望長期受惠，因天然氣在能源轉型中扮演重要角色，促使火力發電業者逐漸轉向使用天然氣發電。換句話說，全球AI需求大趨勢崛起，不論是提供電力的公用事業類股，或是提供運送電力設備的工業類股，皆可望在本波全球AI大趨勢中受惠。

高君逸認為，今年基礎建設類股重拾獲利成長動能，因全球央行利率已大致觸頂，債券殖利率可望逐步走低，吸引資金重回高股息相關標的。此外，目前基礎建設相關類股評價大幅低於大盤，投資人可以相關基金介入，掌握獲利機會。

富蘭克林證券投顧建議，著眼公用事業類股目前本益比仍低於長期平均兩個標準差，股利率超過3%且股利預估將每年穩定增長，建議投資人可將公用事業產業或基礎建設產業型基金納入配置，掌握其補漲潛力。