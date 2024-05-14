日股三利多 續航力強

日股近兩年成為投資新星，然而日圓貶值帶動進口價格上漲問題，卻使部分人士憂心。法人表示，通膨對一般經濟體為負面因素，但對日本而言，通膨牽動日本央行退出負利率政策，是正面進展；預期通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，再加上公司治理改革、股價折價等三大優勢將持續創造日股投資價值。

境外日本股票型基金績效

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源分析，十年前日本祭出三支箭的安倍經濟學，未真正推動日本經濟改善，部分原因是沒通膨助力，因為無論企業是否決定提高生產力，都不意味實質需求會增加，故將資產投資於資本支出，不會獲得良好資本回報。日本目前正進入通膨環境，消費者將進行更多消費，勞動成本與原物料成本將愈來愈高，利潤空間受擠壓，故對公司來說有巨大誘因進行轉變，若不做出改變不論是擴大硬體投資或者進行數位轉型來提高業務效率，則公司恐倒閉，反將促使公司產生動力繼續改進，將轉化為更高的營業利潤率以及更高的股本回報率。

復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）經理人劉昌祚也指出，弱勢日圓提高日本製造業的出口競爭力，將同步提升具國際競爭力的龍頭企業營收獲利表現。疫後旅遊業明顯復甦，加以日圓處於相對低位，使觀光客爆買，挹注內需消費產業動能，成日股投資亮點。

除通膨有利日股外，公司治理改革、股價折價也成為日股動能。卓兆源表示，東京證交所積極推動日本企業公司治理改革措施，希望日本企業能夠趕上美歐成熟國家水準。規模較小的企業對這些改革的反應更為積極，部分較大的企業也開始做出反應，近來即可看到許多日本企業正進行額外的庫藏股買回計畫或提高股利。

隨日本企業對全球經濟與許多不同領域貢獻的價值而受到更多關注，無論是採礦、建築、國防、特種材料或者自動化趨勢，隨時間推移，雖然不太能夠推升日股占全球股市權重回升至泡沫經濟前的高水準，但目前偏低的權重而言仍有擴增空間，投資人可將日股納入投資組合中的長期投資部位。