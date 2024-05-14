香港科技股 熱錢追捧

未來兩周有多檔恒生科技重量級成份股陸續公布業績，5月14日首波由騰訊、阿里巴巴業績揭曉，16日有京東、百度接續，緊接20日有理想汽車、攜程、21日有小鵬汽車、23日還有嗶哩嗶哩等，繼前波港股估值回復潮，法人表示，香港科網股若財報周開出漂亮成績單，恒生科技指數有望再衝出一波有基之彈。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，騰訊、阿里巴巴昨（14）日公布業績，其中，騰訊股票回購計劃備受市場關注，因為在股價長期被低估下，騰訊正加大回購股票力道以提高股東回報；阿里巴巴已在2月批准將股票回購計劃規模擴大到250億美元，兩家互聯網巨擘加強自家股票回購力道，顯示企業高管對中國大陸經濟穩定持樂觀態度，香港科技股整體氣氛偏多。

近期全球資金大舉湧入恒生科技指數成份股等香港科網股淘金，預計從本周起，香港科網股將連續兩周進入業績公布期，詹佳峯認為，香港科網股業績修復已發生，考慮到未來美聯準會不太可能升息情況下，科網股估值繼續萎縮機率偏低，如果未來聯準會接近降息時刻，香港大型科網股票將有較大的估值提升空間。

據彭博統計，截至5月7日止，香港恒生指數遠期本益比約8.9倍，低於過去五年平均值10.19倍左右不到1個標準差，以過去兩年多走勢回測，當恒生指數估值超過平均值3%~5%時，指數會有較明顯壓力。