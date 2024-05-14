印度商品 定期定額買

印度企業首季財報正陸續出爐，優於市場預期比例將近五成，金融與汽車產業表現較亮眼。

法人表示，首季屬印度產業傳統淡季，獲利表現也較平淡，但若觀察2023年以來，印度企業獲利呈現穩健向上趨勢，當前市場靜待總理大選結果出爐，整體走勢呈現高檔震盪格局，但因後市仍具備上漲潛力，建議投資人可定期定額布局印度基金。

印度股票2023年在中小型股領漲後，激勵大盤走高，而今年整體走勢震盪劇烈，類股輪動快速下，大型股較受資金青睞。

根據理柏統計，境內外印度基金2024年來至5月14日績效表現，前三名分別為群益印度中小、瀚亞印度、以及野村印度潛力基金，勢均力敵；若拉近到近三月績效，瀚亞印度以8.4%穩居首位、野村印度潛力則以7.8%緊追在後。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度總理大選開跑，市場觀望情緒較濃，使4月份PMI指數小幅回落，但仍居長期高點，呈現高原震盪格局，而受惠於食品與能源價格下跌，促成通膨數據持續回落，市場也預估今年印度央行有機會降息1碼，對股市帶來加分效果。

林庭樟說，今年印度股市上漲動能來自內資力量，外資則因選舉因素較保守，前四月資金呈現淨賣超現象，靜待選舉結果愈接近明朗階段，有望進一步吸引外資流入，推升走勢；而目前市場也重新燃起聯準會降息期望，美元指數有機會回落，若有機會下跌至101水位，外資流入印度股市的動能也會較顯著。