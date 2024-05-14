買印度基金 卡位選舉行情

印度大選將在6月初結束，國際普遍看好莫迪連任，在經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動下，現階段盤整的印度股市可望上漲再挑戰新高，投信法人表示，投資人可以透過主動式共同基金提前卡位印度股市，掌握莫迪總理連任成功後，印度股市即將出現外資回流帶動的慶祝行情。

野村（愛爾蘭系列）印度領先股票基金管理團隊指出，2023年11月，莫迪領導的執政黨-印度人民黨（BJP）在地方選舉取得壓倒性勝利，強化莫迪取得總理第三任期的可能性，此結果將帶給市場投資信心。

今年4月中旬印度展開為期六週的國會大選，根據市調機構Morning Consult最新民調顯示，莫迪的支持率高達76%，市場預估BJP及其盟友將以355席的絕對多數再度取得執政地位，莫迪也將順利連任。

「印度製造」 (Make in India) 政策得以延續，預計將持續吸引外國直接投資，同時外資將重返回流印度股市、卡位選舉行情，印度現已成為最受外資青睞的新興股市，2023年累積淨買超金額高達214億美元，買超金額居新興市場各國之冠，也成就印度股市連續八年上漲的佳績，在全球主要經濟體中傲視群雄。

彭博行業研究指出，受股市持續上漲推動，印度在MSCI新興市場指數（MSCI EM）的權重從四年前的8%增加至18%，現已躍升成為第二大新興市場。