樂天網銀衝新戶 攜手基富通

國人投資理財愛好長期穩定現金流，為兼顧穩配息與投資收益的雙重機會，國內最大基金平台基富通及樂天國際銀行宣布，透過基富通APP開立樂天網銀新戶，同享500元好友推薦禮。基富通客戶綁定該行帳戶，月月都能享有存款金額無上限的1.5%優利活存。

為了滿足國人安心領息與投資收益的雙重需求，純網銀業者樂天國際銀行祭出兩大好禮。第一大禮是5月底前透過基富通APP開立該行帳戶，同享現金500元的好友推薦新戶禮；第二大禮是基富通客戶綁定該行帳戶，次月1日起月月享有1.5%活儲利率優惠，而且存款額度無上限。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，基富通為國內最大基金交易平台，上架基金檔數超過4,500檔，而且無論單筆或定期定額通通零手續費、免信託管理費，能滿足國人一站購足的基金理財需求，所以去年雙方合作推出「一鍵開戶」服務，客戶不用填寫繁複的基本資料，最快五分鐘內完成基金帳戶申請，快速開啟投資理財服務，享受金融科技帶來的好處。

基富通總經理王浩宇表示，樂天國際銀行母公司在日本有20餘年的純網銀經驗，長期營運穩健且相當成功，更重要的是，推廣普惠金融的理念與基富通一致。雙方在優勢互補、資源共享的基礎下，持續深化合作，期望打造更多低費用率、滿足新世代需求及促進整體社會福祉的服務。

尤其面對瞬息萬變的全球政經局勢，王浩宇認為，投資人應避免集中押寶單一類型資產，更要善用數位平台機制，保持一定的資金水位，並運用資產配置或定期定額搭配逢低加碼方式分散風險，提高長期投資勝算。