固定收益型 錢潮湧進

過去一周各大債市ETF續獲資金青睞，整體固定收益型ETF淨流入150.6億美元，主要為美國市場獲125.9億美元資金淨流入，全球、歐洲與新興市場分別獲10億、3.6億與3.3億美元資金淨流入，但新興當地債則遭0.2億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得89.8億美元淨流入，非投資級債ETF也有26.9億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國近期經濟數據顯示景氣仍然強韌、通膨仍黏著，儘管通膨沒有加速惡化，但下降速度遠不及聯準會所期待。有些市場人士對於停滯性通膨的擔憂雖言之過早，然需觀察美國近期的生產力成長是否能夠延續。團隊預期未來就算降息也將是短而淺的循環，推測10年期公債殖利率約處於4.25~4.75%區間，目前殖利率水準接近公平價值，團隊也已由過去減碼存續期間到中立，近期則以稍微增持因應。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國經濟強韌讓聯準會不急於降息，但高利率環境有利收益投資策略，尤其投資級債殖利率的絕對水準對於收益策略仍具吸引力，而非投資級債則偏好對債務應對能力佳的企業，畢竟較高的融資成本可能影響企業基本面。

安聯投信指出，美國10年期公債殖利率過去一周走勢震盪，單周最後小幅走跌1個基點，收在約4.50%的位置。觀察全球主要債市，除部分政府債券小幅收跌外，其餘債券資產單周大都收漲，債市情緒普遍正向。

安聯投信表示，近期隨著市場對降息預期調整而利率上揚，建議可增加收益率較佳的信用債，透過較高的收益率來累積報酬；不過因景氣仍有放緩的可能，也建議聚焦信用評級相對較佳者，平衡潛在風險。