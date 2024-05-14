股票型吸金 美國最多

過去一周整體股票型ETF再獲256.7億美元資金淨流入，主要為美國市場獲171.5億美元淨流入，全球與日本市場分別獲41.2億、19.1億美元淨流入，其餘新興市場、歐洲與亞太分別獲得7.3億、5.3億與1.5億美元淨流入，但中國大陸市場遭9.4億美元資金淨流出。

對於聯準會降息預期的變化持續牽動過去一周市場表現，雖然美國消費者對於通膨的預期攀升，但就業市場降溫仍強化對聯準會降息的期待，推動過去一周全球股市走揚，連三周周線收紅。

富蘭克林證券投顧表示，投資人對於聯準會降息預期隨著經濟數據強弱擺動，而在等待聯準會降息的更多訊號時期，市場調整預期所引發的波動難免，建議投資人採取股債兼備、區域及類股多元分散的配置策略穩中求進。根據芝商所FedWatch數據顯示，預期首次降息時點為9月，隨數據顯示就業市場正溫和放緩，薪資壓力也減輕，預計今年全年可望降息兩次，建議透過靈活配置的美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益策略。

此外，全球主要股市本波反彈後價位已重新站回各期均線之上，即將挑戰歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，尤其近期盤面呈現健康的類股和區域輪動，有助多頭行情走得更加長遠。建議投資人採取多元布局策略，例如創新成長（科技、生技）、淨零轉型（基礎建設、公用事業、氣候變遷），並藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，近期非農就業數據和薪資增長放緩有望減少對通膨的影響，且消費和投資持穩擴張，經濟動能維持穩健，為美股提供支撐，至於聯準會降息時程雖然遞延，但年內降息的可能性仍不低，不過短期仍須留意地緣政治動向、經濟數據表現等，故在波動管理的前提之下，建議投資人透過多元產業配置來因應，以降低投資組合波動，也能掌握各類股輪動表現機會。